高市總預算終付委 陳其邁請求一併支持公安消安墊付案

高雄市政府明年度1514億總預算案因城中城大火卡關逾3周，藍營議員要求市府提出精進報告，因內容草率一度被退回，市府修正後昨送出98頁報告終於獲議會同意付委。高雄市長陳其邁今早重申，總預算牽涉未來產業轉型，盼議會能加速審議，以利市政推動。

陳其邁說，預算付委後假如有需要高雄市政府說明的地方，都會謙虛以對。由於總預算也牽涉到高雄未來產業的轉型，尤其是經濟發展及整個城市的建設，都與預算息息相關，所以他也要拜託議會能夠支持預算並加速審議，盼能夠在年初完成審議的時候，以利市政的改革加速推動。

此外，攸關公安、消安的預算，市府有編列1.2億的墊付款，這些因牽涉到一些公安設施，還有消防的設備的補助或是利息補貼等改善的貸款，另市府也對弱勢或是老舊公寓，編列預算補助設立滅火器、住警器，都是非常急迫的事項，真的是希望議會能夠在審總預算的時候，把兩項墊付案一併審議。

陳其邁強調，預算的編列到審查，從過去或是議員關切的很多的市政建設，「我們一向秉持著不分藍綠，只要對建設有益，我們都會全力的來加速推動施政」。