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高雄海洋派對今登場 國內首艘智駕船公開亮相

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄海洋派對暨高雄國際帆船賽今在高雄愛河灣登場，市長陳其邁及交通部、經濟部官員搭國內首艘智駕船亮相，記者王昭月／攝影
高雄海洋派對暨高雄國際帆船賽今在高雄愛河灣登場，市長陳其邁及交通部、經濟部官員搭國內首艘智駕船亮相，記者王昭月／攝影

由中央與地方聯手主辦的「高雄海洋派對暨2021高雄國際帆船賽」今早在高雄港愛河灣盛大登場，經濟部常務次長林全能、交通部常務次長祁文中、海委會副主委蔡清標及高雄市長陳其邁搭乘國內首艘「智駕船」到場，展現智慧航運的新紀元，陳其邁說，海風吹呀吹，高雄不只要起飛，還要航向全世界。

海洋派對今起一連兩天舉行，除水域賽事，高雄流行音樂中心鯨魚堤岸周邊並有遊艇展覽、遊艇跳港及繞港、遊艇小船展售、遊艇考照駕訓體驗、海洋市集及水域遊憩活動等，並有30艘重型帆船趁風揚帆出海，至柴山外海進行「2021高雄國際帆船賽」，盛況可期。

高雄除海洋休閒風氣盛行，也是遊艇、造船產業重鎮。2021台灣在24公尺(80呎)以上巨型遊艇訂單總長度排名，居全球第4名，全台遊艇製造廠家，高雄占逾5成，產值佔全台8成。明年也將舉辦兩年一度的「2022台灣國際遊艇展」。

今天首次亮相的「智駕船」，由經濟部技術處攜手船舶中心、高雄市輪船公司、大鵬灣遊艇等產學研共同打造，是全台第一艘智慧型自動駕駛船，以愛河灣作為示範運行場域，上午搭乘的嘉賓均誇舒適平穩。

市長陳其邁說，海洋派對共有高雄國際帆船賽、龍舟賽還有立式划槳三大賽事，去年愛河開放水域，現在逐漸往上游延伸，讓大家能自由自在親近海洋。海洋跟愛河都是高雄最美麗的風景，大家應跟環境多融合親近，所以政府一方面鬆綁法令，二方面希望在生活周遭辦更多的水域活動，讓高雄能夠成為一個名副其實的水岸城市。

陳其邁說，今年出現愛河灣的智駕船，也就是大家講的「無人船」是全台第一艘，以AI （人工智慧）行駛船舶。智駕船、智駕車通常有幾個階段，第一是觀念的驗證，驗證船舶製造出廠後的安全性，現在的階段是做商業模式的驗證，未來高雄愛河灣會有7艘的智駕船，場域可說是最完整，最方便，絕佳的地點，是未來台灣在發展5G AioT（人工智慧物聯網）應用服務，尤其是智慧航運應用領域最完整的場域。

陳表示，相信未來會有更多遊艇、造船，還有5G AioT 的智慧航運相關的應用，齊聚在亞灣區，不僅產業、生活、休閒及整環境，都會獲得很大的改善，海洋活動用意在「招蜂引蝶」，讓更多人了解新科技的運用發展，原來可以很有趣，且與生活是息息相關喔，重要的是會就此帶動就業人口。

與會嘉賓鳴槍宣布「高雄海洋派對」活動起跑。記者王昭月／攝影
與會嘉賓鳴槍宣布「高雄海洋派對」活動起跑。記者王昭月／攝影
高雄海洋派對暨高雄國際帆船賽今在高雄愛河灣登場。記者王昭月／攝影
高雄海洋派對暨高雄國際帆船賽今在高雄愛河灣登場。記者王昭月／攝影
中央、地方官員及在高雄在地的中山大學、高雄科技大學共同簽署合作備忘錄，共同推動智慧航運等海洋產業。記者王昭月／攝影
中央、地方官員及在高雄在地的中山大學、高雄科技大學共同簽署合作備忘錄，共同推動智慧航運等海洋產業。記者王昭月／攝影

遊艇 愛河 陳其邁

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