小琉球五毒大神陣傳承不易 喜列民俗類文化資產今授證
3年1科的屏東琉球迎王平安祭典將於12月3日登場，迎王行列中，最特別的是成立69年、只在迎王期間出陣的水仙宮「欽點五毒大神陣」，神班總班長曾貴仁有感於傳承不易，前年和廟方向屏東縣文化資產保護所申請列入民俗類文化資產，去年喜獲通過，也是琉球鄉首個列入文化資產的傳統陣頭，因受疫情影響延至今天舉行授證儀式，廟方特別邀歷任成員回娘家，見證由他們建立並延續逾1甲子的民俗文化傳統。
小琉球水仙宮成立的欽點五毒大神陣，源於台南府城白龍庵系統，1952年因應3年1科的小琉球迎王平安祭典成立至今，陣型由1位差爺及五毒大神共6人組成，分別為差爺再加上五方的東方綠大神、西方白大神、南方紅大神、北方黑大神及中尊的黃大神，有驅除瘟疫、收瘟制煞、保境安民、祥瑞盈家的多重意涵。
曾貴仁說，水仙宮的五毒大神陣不僅是琉球鄉的重要民俗活動，更是琉球人對迎王的情感投射，因五毒只在迎王期間出陣，「看到五毒就想到迎王」；五毒大神陣由學生扮演，一次出陣6人，20年前他接總班長時，還能召集到12人，1天有2班可輪流遶境，對學童體力負擔不大，但上科迎王時只召集到10人，也意識到少子化帶來的傳承危機。
上科小琉球迎王結束後，曾貴仁與廟方討論後向屏東縣政府申請「屏東縣民俗類文化資產」認證，盼激起更多小朋友和家長對地方文化的熱愛與認可；縣文資委員會去年審核通過，卻因防疫考量無法舉辦授證儀式，今年盼到疫情趨緩，文資所選在迎王前到水仙宮授證。
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