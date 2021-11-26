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屏東家扶向上兒童「有阿祖才有我」 國二的她與阿祖相扶持

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心向上兒童，來自恆春國二的林芸如，從小由外曾祖母照顧，外曾祖母80多歲，芸如一手包辦家事、撿回收，她跟阿祖說「有阿祖才有我」貼心的芸如是阿祖心中永遠的寶貝。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心向上兒童，來自恆春國二的林芸如，從小由外曾祖母照顧，外曾祖母80多歲，芸如一手包辦家事、撿回收，她跟阿祖說「有阿祖才有我」貼心的芸如是阿祖心中永遠的寶貝。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心每年從扶助家庭中選出看見家庭困境，願意共同承擔家庭責任向上兒童，今年從1300戶扶助家庭選出5名兒童，來自恆春，國二的林芸如，從小由外曾祖母照顧，外曾祖母80多歲，芸如一手包辦家事、撿回收，她跟阿祖說「有阿祖才有我」貼心的芸如是阿祖心中永遠的寶貝。

屏東家扶中心指出，芸如從小由外曾祖母照顧，父母親離家不負責任，從無過問及關心芸如的生活，外曾祖母今年80多歲，體力大不如前，祖孫倆僅能撿拾回收賺取微薄收入，

雖然家境清苦，芸如在外曾祖母教導下，積極正向態度面對生活，祖孫兩人平時以學校午餐解決晚餐，雖沒有大魚大肉，祖孫倆在一起都對味。

芸如貼心孝順，一手包辦家事、餵雞、撿拾回收，配合外曾祖母的生活作息，陪外曾祖母回診就醫。有時外曾祖母對身體狀況有負面情緒，芸如堅定告訴外曾祖母「有阿祖（外曾祖母）才有芸如，阿祖不會是負擔。」芸如將外曾祖母擺在第一位，貼心的芸如，是阿祖心中的永遠的寶貝。

屏東家扶中心指出，今年選出5名兒童，萬丹鄉國一黃紫妍、萬巒鄉國一石皓緯、枋山鄉國一洪如意、恆春鎮國二林芸如與國二張簡一聖，他們有的來自單親家庭、隔代教養，但克服逆境，以質樸、努力的態度，勇敢面對生活，將在12月4日舉辦「家扶心 歲末情」歲末表揚暨感恩會表揚他們。

屏東 家扶中心 恆春

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