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民進黨公投宣講林園場 陳其邁：全力改善林園生活環境

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，高雄市長陳其邁（左三）及多位在地民意代表出席。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，高雄市長陳其邁（左三）及多位在地民意代表出席。記者陳玫伶／攝影

民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，行政院長蘇貞昌、高雄市陳其邁、立委林岱樺及多位在地議員上台宣講，陳其邁指出，捷運到林園目前已爭取533億，市府一定全力支持，改善林園民眾的生活環境，最後高喊「四個不同意，台灣更有力」，呼籲民眾年底公投投下四張不同意票。

陳其邁上台前，林岱樺剛分享完擔任立委期間的各項政策，陳其邁笑稱，林岱樺可能2個小時都說不完，這是因為林岱樺站在國會第一線，努力為台灣人民、高雄市民努力，這也是需要高雄市府全力支持，陳其邁上任至今才1年多，頭髮白了、肚子也消了，每晚睡前都在擔心明天，感謝大家的支持。

陳其邁、蘇貞昌針對核四、遷移三接、反美豬及公投綁大選等議題解釋投下四張不同意票的重要性， 尤其南電北送，將電送往北部，卻讓南部接受燃煤的汙染，對產業發展及在地人民都不公平，提醒民眾想讓台灣與國際接軌，年底公投就要投下四張不同意票。

陳其邁最後也指出，能讓台積電到高雄、捷運到林園，及各項交通、教育等政策，都要感謝蘇貞昌的支持，目前已爭取533億，讓林園居民能直接從林園搭捷運坐高鐵，高雄市府一定會全力支持，力求改善林園民眾的生活環境。

據林岱樺服務處統計，現場共有3500人坐滿廣應廟埕，另有林園區長陳興發、前高雄市議會副議長蔡昌達、前市議員李雨庭、市議員擬參選人洪村銘、林園區漁會理事長蘇居萬、總幹事劉瑞卿、林園區農會總幹事黃家澤、林園區里長聯誼會主席洪進財等人出席。

民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，行政院長蘇貞昌說明年底公投要投下四張不同意票的原因。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，行政院長蘇貞昌說明年底公投要投下四張不同意票的原因。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，3500人坐滿林園廣應廟埕。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，3500人坐滿林園廣應廟埕。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，行政院長蘇貞昌（左四）、高雄市長陳其邁（左三）、立委林岱樺（右三）及多位在地議員上台宣講。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，行政院長蘇貞昌（左四）、高雄市長陳其邁（左三）、立委林岱樺（右三）及多位在地議員上台宣講。記者陳玫伶／攝影

陳其邁 林岱樺 高雄市

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