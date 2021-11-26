民進黨公投宣講林園場 陳其邁：全力改善林園生活環境

民進黨公投宣講高雄林園場今晚於林園廣應廟埕舉辦，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委林岱樺及多位在地議員上台宣講，陳其邁指出，捷運到林園目前已爭取533億，市府一定全力支持，改善林園民眾的生活環境，最後高喊「四個不同意，台灣更有力」，呼籲民眾年底公投投下四張不同意票。

陳其邁上台前，林岱樺剛分享完擔任立委期間的各項政策，陳其邁笑稱，林岱樺可能2個小時都說不完，這是因為林岱樺站在國會第一線，努力為台灣人民、高雄市民努力，這也是需要高雄市府全力支持，陳其邁上任至今才1年多，頭髮白了、肚子也消了，每晚睡前都在擔心明天，感謝大家的支持。

陳其邁、蘇貞昌針對核四、遷移三接、反美豬及公投綁大選等議題解釋投下四張不同意票的重要性， 尤其南電北送，將電送往北部，卻讓南部接受燃煤的汙染，對產業發展及在地人民都不公平，提醒民眾想讓台灣與國際接軌，年底公投就要投下四張不同意票。

陳其邁最後也指出，能讓台積電到高雄、捷運到林園，及各項交通、教育等政策，都要感謝蘇貞昌的支持，目前已爭取533億，讓林園居民能直接從林園搭捷運坐高鐵，高雄市府一定會全力支持，力求改善林園民眾的生活環境。