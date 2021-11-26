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展現台日好交情 日本「鹿兒島台灣祭」濃厚屏東味　

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供
屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供

屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，現場發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，活動開幕後被日本民眾秒殺，縣府也特別展示日本版的屏東旅遊簡介，更透過影片播放、展示工藝品、熱帶水果海報展示等方式，讓鹿兒島縣民認識屏東，期望台日之間的情誼持續緊密、長久友好。

縣府傳播處指出，疫情嚴峻期間，縣府曾募集醫療物資協助日本鹿兒島縣，搭起雙方友誼橋樑，促成友好關係；鹿兒島縣位在日本九州最南端，主要產業以農畜牧為主，當地黑豬、黑牛世界聞名，和屏東縣產業類型有諸多共同之處，透過每月視訊交流，相互分享彼此的觀光、文化及農業等，維持雙方情誼，讓日本更認識屏東，並希冀未來疫情解封後，能有更多實質交流互動。

11月26日至27日「鹿兒島台灣祭」活動，是由長期居在鹿兒島的台灣人、鹿兒島銀行、一般社團法人九州台灣商工會及鹿兒島商工會議所共同舉辦的活動，現場透過販售台灣美食、體驗DIY、觀光文化推介等活動，促進更多日本當地人認識台灣。

屏東縣府首次參與日本鹿兒島當地舉辦的台灣祭，透過由遠嫁日本鹿兒島的屏東女兒鄧女士協助，順利在當地完成展覽，鄧女士說，藉由這次台灣祭讓鹿兒島朋友知道「屏東」這個名字、更要把屏東在各方面農漁業、觀光、多元文化等介紹給大家，讓更多鹿兒島居民更加知道台灣、了解屏東，感受屏東多一度的熱情。

現場播放縣長潘孟安的宣傳影片，出現許多屏東特有種水果，有屏東的巧克力金牌可可、金鑽鳳梨、火龍果、生魚片、枋山芒果、咖啡豆、芭樂及東港黑鮪魚等，搭配簡潔有力的台詞及配樂，吸引現場不少民眾觀看，未來疫情解封一定要到屏東品嘗美味的水果。　　

縣府表示，屏東所拍攝的「屏東總是多一度」、「屏東KEEP GOING！」、「where」屏東形象影片等，會在非開幕時間輪流播放；現場所展示的工藝品包含原住民皮雕、恆春木製月琴、琉璃珠手鍊及項鍊，希望帶給現場民眾更多不同的視覺饗宴，也讓日本民眾體驗屏東原住民特有的文化及文創商品。

屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供
屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供
屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供
屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供
屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供
屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供
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屏東縣政府今參加日本鹿兒島舉辦的「鹿兒島台灣祭」，開幕活動播放縣長潘孟安介紹屏東特產及台日友好的宣傳影片，發放屏東鳳梨果乾及巧克力試吃，讓鹿兒島民眾認識屏東。圖／屏縣府提供

屏東縣政府 日本 疫情

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