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民進黨公投宣講林園場 林岱樺：捷運到林園明年動工

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
民進黨公投宣講林園場今晚6點於林園區廣應廟埕舉辦，主辦單位表示，現場有3500人到場。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講林園場今晚6點於林園區廣應廟埕舉辦，主辦單位表示，現場有3500人到場。記者陳玫伶／攝影

民進黨公投宣講林園場今晚6點於林園區廣應廟埕舉辦，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委林岱樺及多位在地市議員上台宣講，上千人坐滿廣應廟埕，林岱樺以簡報介紹至今各項政績，並表示年底公投攸關台灣未來，呼籲民眾年底公投投下四個不同意票，讓台灣站上世界舞台。

林岱樺服務處統計，現場共有3500位關心在地的民眾熱情出席，蘇貞昌一站上台也驚訝表示，今天民眾幾乎全部坐滿，場外也站滿滿人潮。

林岱樺上台宣講時，提到修建重整中芸漁港、打造汕尾新星、爭取林園國中小學校外師進駐等，10年來共計爭取18億的基礎改善，未來也將繼續爭取捷運延伸林園明年動工等案，「岱樺已經嫁給高雄了」，大家不分族群、不分你我、不分貧富、共同生活在這塊土地，就是要讓後代有更好的未來。

林岱樺表示，四個公投案攸關民進黨的執政價值及台灣未來的發展，其中三接電廠遷移案，台灣現在有3座天然氣接收站，包含高雄、台中，及新北市外海的三接天然氣廠，國民黨執政時期的三接天然氣廠共230多公頃，現在蔡政府已縮成23公頃，為要保護藻礁，如果不使用天然氣，就要燒更多的煤炭。

林岱樺另針對不同意重啟核四、不同意反美豬及不同意公投綁大選等議題進行解說，她表示，四個公投案關係台灣能源轉型、經貿布局及民主發展，為讓台灣更好，大家要投下四個不同意。

民進黨公投宣講林園場今晚6點於林園區廣應廟埕舉辦，立委林岱樺以簡報介紹至今各項政績，並表示年底公投攸關台灣未來。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講林園場今晚6點於林園區廣應廟埕舉辦，立委林岱樺以簡報介紹至今各項政績，並表示年底公投攸關台灣未來。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講林園場今晚6點於林園區廣應廟埕舉辦，立委林岱樺以簡報介紹至今各項政績，並表示年底公投攸關台灣未來。記者陳玫伶／攝影
民進黨公投宣講林園場今晚6點於林園區廣應廟埕舉辦，立委林岱樺以簡報介紹至今各項政績，並表示年底公投攸關台灣未來。記者陳玫伶／攝影

林岱樺 公投 三接

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