聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨公投宣講林園場 林岱樺：捷運到林園明年動工
民進黨公投宣講林園場今晚6點於林園區廣應廟埕舉辦，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委林岱樺及多位在地市議員上台宣講，上千人坐滿廣應廟埕，林岱樺以簡報介紹至今各項政績，並表示年底公投攸關台灣未來，呼籲民眾年底公投投下四個不同意票，讓台灣站上世界舞台。
林岱樺服務處統計，現場共有3500位關心在地的民眾熱情出席，蘇貞昌一站上台也驚訝表示，今天民眾幾乎全部坐滿，場外也站滿滿人潮。
林岱樺上台宣講時，提到修建重整中芸漁港、打造汕尾新星、爭取林園國中小學校外師進駐等，10年來共計爭取18億的基礎改善，未來也將繼續爭取捷運延伸林園明年動工等案，「岱樺已經嫁給高雄了」，大家不分族群、不分你我、不分貧富、共同生活在這塊土地，就是要讓後代有更好的未來。
林岱樺表示，四個公投案攸關民進黨的執政價值及台灣未來的發展，其中三接電廠遷移案，台灣現在有3座天然氣接收站，包含高雄、台中，及新北市外海的三接天然氣廠，國民黨執政時期的三接天然氣廠共230多公頃，現在蔡政府已縮成23公頃，為要保護藻礁，如果不使用天然氣，就要燒更多的煤炭。
林岱樺另針對不同意重啟核四、不同意反美豬及不同意公投綁大選等議題進行解說，她表示，四個公投案關係台灣能源轉型、經貿布局及民主發展，為讓台灣更好，大家要投下四個不同意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言