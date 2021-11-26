屏縣隘寮推長者照護、東片成立社會企業 獲綠色照顧典範

農委會今年全國十大綠色照顧優良典範頒獎典禮今在農委會舉行，屏東縣內埔鄉隘寮社區與東片社區從全國各農漁會、合作社及農業相關企業等66個參賽單位脫穎而出，為屏東縣農漁村社區建立綠色照顧推動新典範，更獲得綠色照顧潛力獎的殊榮。

縣府城鄉發展處長李怡德說，「安居樂業」是縣長潘孟安上任後不斷推動目標，隘寮社區與東片社區獲選十大綠色照顧優良典範，協助農民在地老化，發展綠色照護產業，讓農業多功能化得以展現，看見隘寮社區與東片社區透過農村再生計畫輔導後，成為「宜居、宜遊、宜業」的幸福三宜農村新典範。

農村再生專案辦公室表示，內埔鄉隘寮社區在2016年經核定為農村再生社區，農再計畫資源挹注下，致力於社區長者照顧服務，運用社區長輩傳統知識以民俗植物黃荊作為社區產業發展重點，推出沐浴用品、黃荊蛋等熱賣商品，打造「荊隘185」品牌。營業額中約5%更運用在農村高齡者等服務工作項目，另外5％則用於社區經營，增加社區就業機會，讓社區能永續發展。