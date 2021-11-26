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屏縣隘寮推長者照護、東片成立社會企業 獲綠色照顧典範

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉東片社區推動共享農場，綠色照顧關懷社區長輩。圖／屏東縣府農村再生專案推動辦公室提供
屏東縣內埔鄉東片社區推動共享農場，綠色照顧關懷社區長輩。圖／屏東縣府農村再生專案推動辦公室提供

農委會今年全國十大綠色照顧優良典範頒獎典禮今在農委會舉行，屏東縣內埔鄉隘寮社區與東片社區從全國各農漁會、合作社及農業相關企業等66個參賽單位脫穎而出，為屏東縣農漁村社區建立綠色照顧推動新典範，更獲得綠色照顧潛力獎的殊榮。

縣府城鄉發展處長李怡德說，「安居樂業」是縣長潘孟安上任後不斷推動目標，隘寮社區與東片社區獲選十大綠色照顧優良典範，協助農民在地老化，發展綠色照護產業，讓農業多功能化得以展現，看見隘寮社區與東片社區透過農村再生計畫輔導後，成為「宜居、宜遊、宜業」的幸福三宜農村新典範。

農村再生專案辦公室表示，內埔鄉隘寮社區在2016年經核定為農村再生社區，農再計畫資源挹注下，致力於社區長者照顧服務，運用社區長輩傳統知識以民俗植物黃荊作為社區產業發展重點，推出沐浴用品、黃荊蛋等熱賣商品，打造「荊隘185」品牌。營業額中約5%更運用在農村高齡者等服務工作項目，另外5％則用於社區經營，增加社區就業機會，讓社區能永續發展。

內埔鄉東片社區2015年核定為農村再生社區，在農再計畫協助下，對農村高齡者服務、綠色照顧、農業療育亦有著墨，不僅成立共享農場讓已退休、身體硬朗的長者種植作物，讓老人照顧老人、就地安老，推動友善農法，整合社區內8家農場發展東片的優質水果產業，成立社會企業，更提供農場場域與鄰近學校合作，共同推動食農教育，

屏東縣內埔鄉隘寮社區，運用縣道185、黃荊、以及地名三大元素意象，打造「荊隘185」品牌，長輩們手工製作的黃荊薰香，今年重新設計包裝。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區，運用縣道185、黃荊、以及地名三大元素意象，打造「荊隘185」品牌，長輩們手工製作的黃荊薰香，今年重新設計包裝。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區，經常可見到滿地、俗稱埔姜仔的黃荊，成為社區產業推動重點。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉隘寮社區，經常可見到滿地、俗稱埔姜仔的黃荊，成為社區產業推動重點。記者劉星君／攝影

農村再生 屏東縣 農委會

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