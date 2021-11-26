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屏東聖誕節今晚絢麗點燈 屏東公園打造「夢幻城堡村」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影

2021屏東粉紅泡泡來襲！今年「屏東聖誕節」以粉紅色為基調，將百年屏東公園打造成「夢幻城堡村」，園區內打造17組光彩絢麗主題燈飾，各式藝術燈飾加上氣勢磅礡高達12米的主燈「冰雪城堡」燈光秀，帶給大家不一樣的視覺饗宴。縣府指出，今年推出耶誕節攝影比賽，收件日期即日起至12月5日止，歡迎各界攝影高手到場拍攝出最夢幻的作品，一同爭奪最高獎金10萬元。

今晚點燈啟動，也出動造雪機讓屏東下起冬雪，增添節慶歡樂氣氛，讓原本地處亞熱帶不可能下雪的屏東南國，轉眼間化身為夢幻雪國，將浪漫雪景作為最甜蜜的禮物，送給每一位來到這裡的大小朋友。

縣長潘孟安說，去年以極光為主題，吸引數十萬名遊客到屏東賞燈，如同過年般熱鬧，今年以「夢幻聖誕」為主，設置17組燈飾、活動多元精采，更首創橫跨道路的聖誕橫幅「星光大道」，裝滿彩色燈飾的隧道掛滿滿的星星，連公車亭都發揮創意，利用太陽能板製作成晚間發亮的聖誕老人，讓活動宣傳多一度的樂趣，讓縣內的每個角落都充滿溫馨的聖誕氣息，歡迎大家到多一度的屏東體驗不一樣的聖誕氛圍。

12月每周末及12月24日至26日，現場除有夢幻的主題打卡燈飾外，更推出屏東聖誕節專屬網美拍貼機、每小時整點一到呈現出的浪漫雪景、聖誕老人帶著小幫手們來到屏東公園歡度周末，大家最愛的異國市集等精彩系列活動。

屏東公園今晚點燈後，展期到明年1月2日止，歡迎大小朋友一起來體驗專屬屏東的夢幻耶誕。

「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，今年主燈高達12米的「冰雪城堡」燈光秀，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影
「屏東聖誕節」今晚熱鬧點燈，縣府將屏東公園打造「夢幻城堡村」，園區打造17組光彩絢麗的主題燈飾，今年主燈高達12米的「冰雪城堡」燈光秀，帶給大家不同的視覺饗宴。記者劉星君／攝影

屏東 攝影比賽 聖誕節

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