旅台鄉親黃平璋贊助金門棒球 縣長頒感謝狀

榮獲今年金沙述美國小傑出校友的金門籍台灣怡盛物業管理集團董事長黃平璋，關心贊助金門棒球發展，今日他返回金門，在金門體育會棒球運動委員會主任委員陳滄江陪同下拜會金門縣長楊鎮浯，楊鎮浯特別頒給感謝狀，表揚他熱心回饋家鄉及贊助金門棒球運動的義舉。

楊鎮浯對黃平璋少小離家立足台灣、白手起家並成功開拓海外事業的成就，表示感佩，也肯定他熱心公益，在旅台同鄉會設獎學金、熱心贊助金門棒球運動相當嘉許，並就金門的交通、觀光產業發展與黃平璋交換意見，楊鎮浯也說明了縣府推展跨區電商、物流中心、健康醫療產業的方向。

黃平璋則以自己經營物業管理以及知名素食餐廳的經驗，建議金門除改善交通方便旅客來金門，並應廣納人才、提升食衣住行等行業服務水準，以滿足旅客不同需要及觀光水平。譬如各段環島路如能廣植櫻花等成為四季不同的賞花路段，亦可成金門特色。

陳滄江表示，素昧平生旳黃平璋董事長是見到他推展金門棒球運動的新聞報導，主動電話聯繫他，並提出要贊助推廣金門家鄉的棒球運動，令他頗感意外也特別感動。黃平璋除贊助今年初舉辦的第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽活動經費，也贊助定明年1月20至25日開打的第二屆太武盃全國軟式少棒錦標賽，已有來自各縣市24支少棒隊報名。陳滄江期望在金門舉辦的這項少棒賽每年越打越熱鬧，打出全國知名度，變成各縣市強隊爭相競逐的年度全國少棒賽。