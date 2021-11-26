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高雄港百年港史館燈光燦爛 今晚起浪漫至明年2月

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「點亮高雄港」活動長達3個月，今晚點燈啟動，燈飾區以百年港史館為核心向外擴散。圖／港務公司提供
「點亮高雄港」活動長達3個月，今晚點燈啟動，燈飾區以百年港史館為核心向外擴散。圖／港務公司提供

高雄港築港113年，台灣港務公司今天傍晚舉辦舉辦「點亮高雄港」活動，董事長李賢義主持點燈儀式，璀璨燈飾以港史館百年建築為中心，從香蕉碼頭延伸至棧4-3庫，今晚啟動後展示至明年2月28日。

港務公司指出，高雄港工程在1908年啟動，海運網絡遍及五大洲、航線達300餘條，位居世界主要貨櫃港之一。

為慶祝築港113年，蓬萊港區燈飾展示區今晚舉辦點燈儀式地點包含港史館與水花園周邊及蓬萊路人行道，本次燈飾佈置以港史館百年建築為中心，主題有「黃金穗月」、「樹下浪漫螢火蟲」、「祈福之花」，以及從香蕉碼頭一路延伸至棧4-3庫的「浪漫網美廊道」。

高雄港歷史悠久，另透過「舊港區再造計畫」，港史館、水花園、大港橋等地呈現新風貌。董事長李賢義表示，高雄港輝煌過往歷歷在目，欣慰見證高雄港齊心協力，一步一腳印走出新格局。

燈飾區之一，港史館在燈光照射下，夜晚呈現不同氛圍。圖／港務公司提供
燈飾區之一，港史館在燈光照射下，夜晚呈現不同氛圍。圖／港務公司提供
燈飾區之一，浪漫網美廊道。圖／港務公司提供
燈飾區之一，浪漫網美廊道。圖／港務公司提供

高雄港 碼頭 建築

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