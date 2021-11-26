粉紅夢幻布滿天空 「屏東聖誕節」絢麗點燈

「屏東聖誕節」今天晚上由縣長潘孟安點燈，今年以粉紅色為基調，打造17組光彩絢麗的主題燈飾，將百年屏東公園打造成「夢幻城堡村」。

「屏東聖誕節」在潘孟安帶領下宣布點燈啟動，由燈光與音樂交織而成的主燈燈光秀瞬間奪取眾人目光，活動精心出動造雪機讓屏東下起冬雪，讓原本地處亞熱帶不可能下雪的屏東南國，轉眼間化身為夢幻雪國。

潘孟安表示，去年以極光為主題，吸引數十萬名遊客到屏東賞燈，如同過年般熱鬧，今年以「夢幻聖誕」為主，設置17組燈飾，並首創橫跨道路的耶誕橫幅「星光大道」，裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿的星星，連公車亭都發揮創意，利用太陽能板製作成晚間發亮的聖誕老人。

縣府傳播暨國際事務處表示，主燈「冰雪城堡」燈光秀高達12米，還有「水晶秘境」、幻彩奪目的「魔幻路徑」、奼紫嫣紅的「花藤雨下」、童趣可愛的「幸福摩天輪」、甜蜜幻想的「造夢場」等燈飾，將滿滿夢幻浪漫的元素注入屏東公園，打造出2021年末最引人注目的網美景點。

縣府並推出聖誕節攝影比賽，收件日期即日起至12月5日止，歡迎各界攝影高手到場拍攝出最夢幻的作品，一同爭奪最高獎金10萬元。

縣府指出，12月每週末及12月24日至26日期間，現場除了有夢幻的主題打卡燈飾外，也推出「屏東聖誕節」專屬的網美拍貼機、每小時整點一到呈現出的浪漫雪景、耶誕老人帶著小幫手們來到屏東公園歡度週末，以及聖誕異國市集等。

屏東公園於今晚點燈後，展期到明年1月2日止，讓大家一路從聖誕玩到跨年。