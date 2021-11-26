僑委會委員長童振源拜會楊鎮浯 盼加強金僑合作

僑務委員會委員長童振源今日率隊抵金，並拜會金門縣長楊鎮浯，楊鎮浯感謝僑委會駐外館處對金僑的照顧，尤其是對金僑提供土地繼承、贈與和取得上的協助，更讓很多僑民感念在心，在這個區塊，希望僑委會能繼續提供協助。

童振源此次是受邀前來國立金門大學通識專題演講，同時也安排到金門縣政府拜會，由金門縣政府秘書長陳朝金、社會處長董燊、建設處長陳祥麟、觀光處長丁健剛、教育處代理處長黃雅芬等人陪同洽談僑團、僑教及僑商等業務交流；近年來，縣府在扶植地方產業發展及推動經濟文化建設上，成效良好頗受各界矚目，使得這拜會活動更顯得別有一番意義。

楊鎮浯表示，金門素有僑鄉之稱且為僑鄉重鎮，特別是在東南亞的金僑號稱有70多萬人，這些年來，僑委會駐外館處對金僑的照顧無微不至，讓不少鄉親都很感動。他也提及，金門早期是戰地，在兩岸關係中也一直擁有很重要的地理優勢，也由於金門的先天條件不足，用金門人的故事將兩岸友善環境在這樣的氛圍營造得更好，當然也希望能取得僑界更多的支持和關注，為建構海外交流更友善的環境繼續努力。