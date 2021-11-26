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澎湖生活博物館 兒童探索展區27日開放

中央社 / 澎湖縣26日電

澎湖生活博物館「兒童探索展區」，27日正式對外開放，現場還提供限量版的展區人物手工餅乾，免費贈送入館民眾，好吃又好玩

澎湖縣政府文化局長王國裕表示，兒童探索展區設在澎湖生活博物館內，展示區分有「島嶼誕生」、「與風共舞」、「以海為生」及「澎湖故事」等4大主題。展示手法使用了模型造景、投影互動、手動操作等等，對應國小社會、自然與生活的課綱內容，加深學童的學習記憶，並透過互動式的參觀及展覽互動，強化兒童對澎湖的認識，在寓教於樂中啟動學習新模式。

王國裕表示，澎湖生活博物館開館迄今已十幾年，為有效運用澎博館展示空間，更為貼近民眾生活與小朋友的教育，今年將生博館打造為一座融入親子互動的「生活」博物館。

「兒童探索展區」27日將以全新樣貌對外開放，除了有才藝表演和吟唱接力外，大小民眾可手牽手一同前往一探究竟，館方還將贈送限量的展區人物手工餅乾給入館民眾，每人限領一份，送完即止。

文化局表示，配合疫情防疫措施，入館實聯制登記，並請全程配戴口罩。

澎湖 博物館 文化局

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