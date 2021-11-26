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城中城精進報告長大變98頁 高市總預算下周一可交付

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議長曾麗燕（右二）今天中午為總預算案二度召開黨團協商會議，決議讓高市府預算下周一交付大會。記者徐白櫻／攝影
高市議長曾麗燕（右二）今天中午為總預算案二度召開黨團協商會議，決議讓高市府預算下周一交付大會。記者徐白櫻／攝影

高雄市府明年度總預算與提案遲未交付議會委員會審查，議會要求相關局處提交城中城大火精進報告，昨天卻因內容草率遭退回重修。市府今天重送報告再開協商，原本以為只有送一頁報告的工務局報告其實是誤會造成，其他局處報告也都達到標準。議長曾麗燕宣布協商結果說，市府精進報告達到要求，總預算案可在下周一交付大會重啟付委程序。

市議會昨天針對市府預算交付日期召開第一次黨團協商，但市府相關局處提交的城中城大火精進報告太草率被退回，今天下午補修正後再度協商。議長曾麗燕表示，昨天的精進報告內容太草率所以退回，經過一整個下午努力已經完成，今天再次檢視已經達到要求，協商同意下周一在大會提出付委審查明年度總預算。

今天市府送來的精進報告共98頁，共有消防、警察、工務、民政、社會、衛生、交通、都發等局，相關程序上次已完成，市長陳其邁無須再出席。有關昨日工務局僅提出一頁報告，民進黨總召鄭光峰說，這是溝通上的誤會，報告先送議員邱于軒，因被嫌內容太多，所以工務局只寫一張內容，其實原始內容應該是非常完整的20頁左右，幕僚錯誤造成誤會一場，工務局背了黑鍋。

無黨團結聯盟總召朱信強說，昨天書面報告太草率，補強後已經改善，為兼顧人民福祉，期待周一交付成功圓滿。民進黨總召童燕珍說，國民黨要求要有精進報告才能交付，她知道市府同仁昨天忙到三更半夜才完成，新的精進報告內容裡面，每個相關局處都有寫出未來要如何改善，可以當施政參考，為了高市建設，三黨都希望預算早日交付委員會審查，好好監督市政。

民進黨總召鄭光峰替工務局「平反」說，工務局的報告不只一頁，因溝通誤會才會只有一頁送到三黨總召與議長手中。記者徐白櫻／攝影
民進黨總召鄭光峰替工務局「平反」說，工務局的報告不只一頁，因溝通誤會才會只有一頁送到三黨總召與議長手中。記者徐白櫻／攝影

民進黨 曾麗燕

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