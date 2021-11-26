高雄商圈夜市券搶手 第2波將採宇美町式發放

「高雄商圈夜市券」主打200元振興五倍券可換400元夜市券，首波兌換熱烈，第2波換發訂於29日起，高市府今表示，將以「宇美町式」發放，並增設愛心敬老服務台優化流程。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，為讓第2波發放更順暢，將以「宇美町式」行動服務增派人力作業，採「驗、拍、發」三步驟：讓工作人員在民眾排隊時就先「驗」身分證號碼確認未重複領取，接著「拍」攝民眾將兌換的振興券與身分證件留存，表定活動開始時「發」給該場次專屬號碼牌，民眾憑號碼牌及振興券換發商圈夜市券。

經發局長廖泰翔表示，第2波兌換將限制每場次各2000份，數量有限換完為止，每人每場憑身分證件（身分證、駕照或健保卡）限換發1份，不得代領。

廖泰翔也強調，針對高齡長輩、幼童及身障朋友貼心規劃「愛心敬老服務台」，服務4歲以下、75歲以上，或是持有中度身心障礙證明民眾，每人可由1人陪伴、同步兌換商圈夜市券，盼縮短有特殊需求民眾排隊等候領取時間。

經發局提醒，為避免民眾排隊久候、分散人潮，這波發放民眾憑各場次專屬號碼牌，都能在該場次表定活動時間內持振興券換發到商圈夜市券，逾期、逾時將無效作廢，每人每場次限領1份，不得重複領取。

為確認優化後的兌換流程，經發局也與商圈夜市自理組織規劃現場演練，昨天下午在凱旋青年夜市演練，盼在正式兌換時給民眾一個「好康、好買、好好換」的服務。

高雄商圈夜市券國慶連假首波換發迴響熱烈，原定5萬份追加到10萬份，仍供不應求，經發局表示成功帶動商圈夜市平均來客數及營業額提升3至5成。高雄市長陳其邁日前允諾加碼10萬份，29日起第2波換發。