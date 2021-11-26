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金門防洪中樞浯江抽水站 獲中央補助汰舊換新

中央社 / 金門縣26日電

金門縣最大的抽水站浯江抽水站已使用20多年，金門縣自來水廠今天表示，提報內政部營建署爭取汰舊換新並提高功能，獲得總工程經費新台幣5400餘萬元，將儘速設計發包。

金門縣自來水廠今天發布新聞稿指出，金城鎮民族路一帶，地勢低窪，又緊鄰浯江溪及出海口，常因暴雨暴潮淹水；近年極端氣候頻傳，豪大雨機率增加，需倚賴下游的浯江抽水站抽水，減緩淹水問題。

自來水廠表示，浯江抽水站在民國89年興建完成，在豪大雨且遇到漲潮時，關閉閘門設施以防止海水倒灌，同時啟動抽水設備，將雨水抽出，加速舊城區附近等低窪地區排水。2台豎軸抽水機，每台每秒抽水量可達4公噸，約半小時內能抽乾一座標準游泳池的水，是全縣最大的抽水站。

浯江抽水站是金城地區的防洪中樞，但廠長張武達表示，因鄰海受感潮、海水入滲與鹽份等天候影響，設備及週邊設施較易腐蝕，且操作採人工，無自動監控等設備，提報內政部營建署爭取經費，汰舊換新並提升功能。

張武達說，經審議後，獲核定及補助總工程經費5400餘萬元。主要項目為汰換舊有抽水機組、柴油引擎、發電機與閘門及儀控等設施。他說，日前已完成委託設計監造發包，後續將儘快完成設計及工程發包，以便持續發揮抽水功能，提升治水成效，確保人民生命與財產安全。

金門 內政部

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