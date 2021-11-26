影／載運好幫手高雄農改場研發電動智能跟隨農地搬運機

促進農業機械化並提升農業工作環境，農業委員會高雄區農業改良場與郡野實業有限公司共同研發出無人操控，且可自動跟隨操作人員的「電動智能跟隨農地搬運機」，盼能有效減輕農民工作負擔，且能免除傳統農機引擎排放廢氣與碳排放的困擾，今天在農改場舉行田間作業示範觀摩會，農民朋友對於能「自動跟隨」都感到新奇。

開啟「跟隨模式」，操作人員按下手中的辨識器後，在田間走著，後方的電動智能跟隨農地搬運機就隨即跟著後面走動，還搭配音樂，讓田間工作不枯燥。

高雄場場長戴順發說，農委會為減少農作物因天然災害受損、提高農產品質及穩定供應，自2017年起推動設施型農業計畫，輔導農友設置結構加強型溫網室，使得溫網室栽培面積劇增，但是傳統引擎動力搬運車（機）在溫室作業時所產生的廢氣及高分貝噪音，不利於工作人員身體健康，高雄場與業界著手研發本項機具。

高雄區農改場助理研究員潘光月說，「電動智能跟隨農地搬運機」研發歷時兩年，結構簡單、輕巧，無需人為操控，可自動跟隨，保持適當距離，機械操作及維護容易，操作時可依作業型態，選擇自動跟隨或人為遙控模式，最重要的是作業時不會產生有害廢氣及噪音，正是時下最需要的省工、省力兼具環保的機械。

今天田間作業示範觀摩會，高雄燕巢區農會推廣部主任陳繼安說，電動智能跟隨農地搬運機減少人員勞力，增加工作效率，但要克服有些田間不是那麼平坦地形問題。