遠東集團遭大陸罰款 陳其邁回「我想台灣人會討厭」

遠東集團在大陸投資化纖紡織、水泥企業，被指違法違規遭罰。高雄市長陳其邁今天表示，中國大陸可能比較不了解台灣多元社會的樣態，用經濟手段或政治不當干預，台灣人會討厭，這樣會讓兩岸人民沒有辦法接受，造成更大隔閡，「台灣人民絕對沒有辦法接受這種作法」。

高雄市議會今日進行市政總質詢，市長陳其邁在休息時間接受媒體聯訪，陳其邁被問及他對遠東集團在大陸被罰一事的看法。

陳其邁說，台灣是一個民主的國家，有任何表達的自由，大家對於任何政黨或政治人物有自由表達權利，這個是台灣民主社會多元的象徵，中國大陸可能比較不了解台灣這種社會多元的樣態，所以用經濟的手段或政治的不當干預，「我想台灣人會討厭，我覺得這樣做，會讓兩岸的人民是沒有辦法接受，會造成更大的一個隔閡，台灣人民絕對沒有辦法接受這種作法」。