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小琉球潮間帶生物大量死亡 屏府：積極面對

中央社 / 屏東縣26日電

在氣候變遷及小琉球觀光迅速發展下，小琉球潮間帶生物大量死亡，屏東縣政府表示，縣府積極面對以取得觀光發展與生態保育的平衡，以限制遊客人數、踩踏範圍等措施管理。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，自民國108年起委託中山大學團隊進行學術研究，並依調查成果以「預警原則」滾動檢討及調整保育措施，以積極取得小琉球潮間帶觀光發展及生態保育雙贏局面。

根據研究團隊調查，今年7、8月間小琉球潮間帶生物大量死亡，主因為在全球性極端氣候下，連日降雨使海水急遽淡化，接著烈日曝曬。縣府在科學基礎下逐步健全保育措施。

縣府表示，今年3月修正公告「琉球、車城水產動植物繁殖保育區及有關限制事宜」，納入小琉球肚仔坪潮間帶為保育外，明訂潮間帶保育示範區同一時間進入人數以300人為限、生物繁殖期、夜間應持紅光燈解說導覽及禁止寵物進入等措施，以減少對海洋生物人為干擾。

另外，縣府在杉福及漁埕尾潮間帶劃設導覽路線，以縮小遊客踩踏範圍，而肚仔坪潮間帶導覽路線也將在明年劃設。

縣府明年將試辦以線上申請、AI人數辨識、電子生物展示等軟硬體系統管理，讓遊客線上預約，並統整提供潮間帶即時人數、法規公告、生物解說、最新消息等資訊，讓遊客能在行前得知潮間帶人數，並充分了解保育管理措施及保育生物。

縣府表示，未來將持續向中央研提常年性計畫以支持科學調查，並依調查成果研擬可行方案，包括加強對敏感生物的調查、保育及復育、評估劃設核心保育區、實施潮間帶輪休等，並視生態狀況適時調降進入人數或關閉休養。

小琉球 潮間帶 屏東縣政府

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