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城中城報告挨批 陳其邁：會改進盼議會支持預算

中央社 / 高雄26日電

高雄市議會要求市府針對「城中城」事件提交報告後，再將明年總預算付委。但報告提交後，議會批評太草率。高雄市長陳其邁今天說，市府已準備完整報告，拜託議會支持預算。

高雄市議會要求高市府各局處針對「城中城」事件提出未來如何改善的精進報告，再交付明年度總預算審查。報告昨天陸續送抵議會，經黨團協商會議討論後，高雄市議長曾麗燕指出國民黨、民進黨、無黨籍黨團共識是報告並不完善，需要再次修正送交議會。

無黨籍高雄市議員陳善慧今天在總質詢時表示，市政要推動、建設不能停頓，他代表3名無黨籍市議員呼籲應盡速將市府明年度總預算交付審議，也要求陳其邁需面對昨天議會黨團協商所提問題，市府各局處首長應把螺絲拴緊。

陳其邁答詢指出，各種建設、設施都需要預算的支持，所以希望市議會能在預算上加速審議。

他表示，「城中城」事故發生後，市府除提出檢討報告，也開始進行公安及消安全面體檢。第1波針對沒有管委會、30年以上住商混合住宅，第2波針對20年以上住商混合住宅，再到第3波針對20年以上不論有沒有管委會的所有住宅公寓。

陳其邁指出，目前檢查發現很多公寓大樓有公安或消防設備問題需要改善，但沒有管委會、或比較弱勢的住戶很難拿出預算改善，所以市府已提出新台幣1.2億元墊付案，希望能在3個月內盤點完所有相關問題，並補助住戶改善公安與消防設備。

針對精進報告過於簡短的批評，其中工務局報告「只有一頁A4」，陳其邁今天在市議會接受媒體聯訪時表示，工務局已準備完整報告，因有議員詢問是否有精簡版，才會提交簡短報告。

陳其邁指出，不管是消防工安補助、社福補助，或是提升消防車輛與消防人員待遇、施政政建設等，都需要預算，所以要拜託議會支持。

陳其邁 高雄市 公安

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