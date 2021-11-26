第二波高雄商圈夜市券29日起換發 時地資訊看這裡

高雄市政府10月起配合振興五倍券推出「高雄商圈夜市券」，整體營業額提升三至五成，第一階段發出10萬份，市長陳其邁允諾追加10萬份。市府經發局指出，11月29日起進行第二波換發，考量第一波發放時大排長龍造成不便，此次增設愛心敬老服務台，並推出比照施打疫苗的「宇美町式」作法，優化作業流程。

「高雄商圈夜市券」主打200元振興券換商圈夜市券400元，可在全市指定的46處商圈或夜市兌換與使用。經發局指出，商圈夜市券首波獲得熱烈迴響，5萬份追加到10萬份，帶動商圈夜市平均來客數及營業額提升3至5成。

市長陳其邁允諾加碼10萬份，11月29日起進行第二波換發活動。經發局長廖泰翔指出，針對第二波兌換每場次限量2000份，數量有限換完為止，每人每場須憑身分證明（身分證、駕照或健保卡）限換發一份，不得代領。

另針對高齡長輩、幼童及身障朋友設置「愛心敬老服務台」，服務4歲以下、75歲以上，或是持有中度身心障礙證明（粉紅色）民眾，每人可由一位陪伴者同行，陪伴者也能同步兌換。