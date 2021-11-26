第二波高雄商圈夜市券29日起換發 時地資訊看這裡
高雄市政府10月起配合振興五倍券推出「高雄商圈夜市券」，整體營業額提升三至五成，第一階段發出10萬份，市長陳其邁允諾追加10萬份。市府經發局指出，11月29日起進行第二波換發，考量第一波發放時大排長龍造成不便，此次增設愛心敬老服務台，並推出比照施打疫苗的「宇美町式」作法，優化作業流程。
「高雄商圈夜市券」主打200元振興券換商圈夜市券400元，可在全市指定的46處商圈或夜市兌換與使用。經發局指出，商圈夜市券首波獲得熱烈迴響，5萬份追加到10萬份，帶動商圈夜市平均來客數及營業額提升3至5成。
市長陳其邁允諾加碼10萬份，11月29日起進行第二波換發活動。經發局長廖泰翔指出，針對第二波兌換每場次限量2000份，數量有限換完為止，每人每場須憑身分證明（身分證、駕照或健保卡）限換發一份，不得代領。
另針對高齡長輩、幼童及身障朋友設置「愛心敬老服務台」，服務4歲以下、75歲以上，或是持有中度身心障礙證明（粉紅色）民眾，每人可由一位陪伴者同行，陪伴者也能同步兌換。
此外，經發局將以「宇美町式」的行動服務作業，工作人員持平板電腦作業，工作人員在民眾排隊時就先「驗」身分證號確認未重複領取，接著「拍」攝民眾將兌換的振興券與身分證件留存，表定活動開始時「發」給該場次專屬號碼牌，經發局昨天下午在凱旋青年夜市進行演練，明天另有一場實地演練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言