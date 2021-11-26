屏東幸福巴士2.0服務 獲衛福部城市夥伴獎

屏東縣政府去年推動滿州鄉幸福巴士2.0計畫，成功輔導全國首例民間團體合法經營市區客運業，提供偏鄉地區運輸服務，近日獲得衛生福利部「城市夥伴獎」。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，經長期輔導原鄉公所，全縣目前25輛巴士營運35條路線，是目前全國最多幸福巴士的縣市；去年12月在滿州鄉辦理「屏東地區新創幸福巴士2.0整合服務示範計畫」是全國首例輔導當地民間團體一粒麥子基金會合法經營市區的客運業。

屏東縣長潘孟安表示，滿州鄉幸福巴士2.0計畫從全國56件投稿作品中脫穎而出，成為5件獲得「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎－城市夥伴獎」之一，這項計畫滿足偏鄉民眾在恆春生活圈就醫、採買、就學等需求，未來將持續滾動檢討，將成功模式複製到其他鄉鎮。

縣府交通旅遊處長黃國維指出，幸福巴士2.0計畫推動前期，由中山大學規劃營運路線、文藻外語大學於部落蹲點訪談，才能提供符合民眾需求服務。

黃國維說，營運籌備期間，中華航空公司、長榮航空公司補助購車營運、鼎漢顧問公司建置預約派遣平台、寶錄電子公司提供車機、三維顧問公司支付前3個月免費搭乘票差費用，才促成這樁美事。

黃國維表示，這項計畫結合企業社會責任（CSR）、大學社會責任（USR）力量改善偏鄉交通不便問題，也因此獲得衛福部「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」審查委員青睞，獲得「城市夥伴獎」殊榮。