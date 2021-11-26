快訊

雙鐵又收炸彈恐嚇揚言中午引爆 台鐵急報警回應了

故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院娓娓道來圖形紋飾來由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電中油整汙地出人命 高市府定調「跟整治無關」

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
左起勞工局長周登春、工務局長楊欽富、新聞局長董建宏說明中油整汙土地的意外事故情況。記者徐白櫻／攝影
左起勞工局長周登春、工務局長楊欽富、新聞局長董建宏說明中油整汙土地的意外事故情況。記者徐白櫻／攝影

台積電擴廠預定地、中油汙染土地整治工程傳出意外，64歲張姓修車師傅不幸被車斗壓住傷重不治，事發發生兩天才在藍營議員揭發下曝光。市府工務局長楊欽富、勞工局長周登春出面說明，市府定調「意外事件跟汙染整治無關」，算勞災非工安事件。

今早10點15分，國民黨高市議會KK政線在議會開記者會指出，24日下午3點55分，負責3-3整治區的艾奕康（AECOM）公司發生工安事故，整治廠商人員遭砂石車車斗壓傷送醫不治。

市長陳其邁未針對此事受訪，由工務局長楊欽富、勞工局長周登春出面說明。楊欽富說，「這個案子是完全跟那個土地整治跟開挖是無關」，純粹是現場的車子故障，然後司機請外面工人進來維修車子造成的意外，有車斗的傾卸車停在那邊，車壞掉請人修車，跟整治土壤工程無關。

周登春表示，勞檢處在第一時間到現場，確實是一個運輸用途的卡車故障，找外面長期配合的業者（修車師傅）進去維修，過程中，油壓洩漏導致車斗掉下壓到人，很快速度送到醫院去，極力搶救仍不治，勞工局啟動職災程序。

媒體詢問是否屬於工安事件？有無隱匿未上網公告？周登春說，這部份算職災，因為死者是自己一人，屬於自營業者，會請廠商善盡照顧之責；職災處理程序一致，不是一發生馬上公告，結案後裁罰完成才上網公告。此外，意外事件發生在開發區旁邊空地，車子屬於下包商所有。周登春受訪時，新聞局長董建宏在旁補充說「現場跟整治是無關的」。

工安 職災 勞工局

延伸閱讀

緊盯捷運工程 高雄勞工局長假日帶隊稽查

三鶯線事故釀3死 高市府突檢轄內捷運工地防職災

仁武新建案多 教育局：若人口增會啟動設校計畫

高雄房價漲很大 議員批亞灣「特貿三」房屋比率太高

相關新聞

台積電中油整汙地出人命 高市府定調「跟整治無關」

台積電擴廠預定地、中油汙染土地整治工程傳出意外，64歲張姓修車師傅不幸被車斗壓住傷重不治，事發發生兩天才在藍營議員揭發下...

高煉廠土汙整治釀職災1死 藍營質疑隱瞞

中油高煉廠整治場址3-3區11月24日傳有工安意外，國民黨籍議員隔天獲報，卻發現工務局、勞工局似未有進一步處置與，今早國...

又要配酒了！金門春節家戶配售酒申購時程出爐

金門縣政府近日開會研商訂定111年春節配售酒申購時程，縣府今天表示，將從12月27日（星期一）起展開配售作業，配售酒品為...

泡湯客有福了！旅行社冬遊高雄四區每團享5千元補助

南部冬天氣候溫暖適合出遊，也是泡湯的好季節。高雄市政府觀光局為吸引全國旅行社揪團出遊原住民區景點或溫泉區泡湯，今年12月...

第二波高雄商圈夜市券29日起換發 時地資訊看這裡

高雄市政府10月起配合振興五倍券推出「高雄商圈夜市券」，整體營業額提升三至五成，第一階段發出10萬份，市長陳其邁允諾追加...

金門瓊林千年聚落修整 風華再現27日辦成果展

金門縣文化局執行文化部補助「再造歷史現場-瓊林蔡氏千年風華再現」專案，從106年起開始執行至今年底完成，5年共43案，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。