台積電中油整汙地出人命 高市府定調「跟整治無關」

台積電擴廠預定地、中油汙染土地整治工程傳出意外，64歲張姓修車師傅不幸被車斗壓住傷重不治，事發發生兩天才在藍營議員揭發下曝光。市府工務局長楊欽富、勞工局長周登春出面說明，市府定調「意外事件跟汙染整治無關」，算勞災非工安事件。

今早10點15分，國民黨高市議會KK政線在議會開記者會指出，24日下午3點55分，負責3-3整治區的艾奕康（AECOM）公司發生工安事故，整治廠商人員遭砂石車車斗壓傷送醫不治。

市長陳其邁未針對此事受訪，由工務局長楊欽富、勞工局長周登春出面說明。楊欽富說，「這個案子是完全跟那個土地整治跟開挖是無關」，純粹是現場的車子故障，然後司機請外面工人進來維修車子造成的意外，有車斗的傾卸車停在那邊，車壞掉請人修車，跟整治土壤工程無關。

周登春表示，勞檢處在第一時間到現場，確實是一個運輸用途的卡車故障，找外面長期配合的業者（修車師傅）進去維修，過程中，油壓洩漏導致車斗掉下壓到人，很快速度送到醫院去，極力搶救仍不治，勞工局啟動職災程序。

媒體詢問是否屬於工安事件？有無隱匿未上網公告？周登春說，這部份算職災，因為死者是自己一人，屬於自營業者，會請廠商善盡照顧之責；職災處理程序一致，不是一發生馬上公告，結案後裁罰完成才上網公告。此外，意外事件發生在開發區旁邊空地，車子屬於下包商所有。周登春受訪時，新聞局長董建宏在旁補充說「現場跟整治是無關的」。