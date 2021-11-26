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北大武山檜谷山屋及周邊營地 即起恢復原住宿量

中央社 / 屏東縣26日電

北大武山是熱門登山山域，屏東林區管理處今天表示，配合中央流行疫情指揮中心循序漸進調整相關戶外活動，即日起，北大武山檜谷山屋及周邊營地，恢復原有開放住宿量。

屏東林區管理處發布新聞稿指出，目前檜谷山莊床位有42床，周邊營地可容納15個帳棚，截至明年1月，假日申請人數都超過床位人數量的4至5倍，平日在7至8成。

屏東林管處表示，依據中央流行疫情指揮中心發布指引，目前遊客在國家森林遊樂區與自然步道空曠地點可不佩戴口罩，但如果沒辦法維持安全社交距離時，或在室內場館、山屋室內空間及營帳內有非同住親友者，仍應全程佩戴口罩。

另外，若是指揮中心公告的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家隔離、居家檢疫及自主健康管理人員，以及上山隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應避免申請上山及入住山屋。

檜谷山莊莊主吳德發在臉書（Facebook）北大武山資訊站表示，登山除了體能、裝備 、技術、行程規劃、氣候掌控，還要爬適合自己的山，如果平常沒什麼運動習慣就挑戰北大武山單日登山，心臟及身體肌肉會反應不及的，都容易造成高度危險。

屏東林管處指出，森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布管制公告內容滾動式調整，籲請民眾出發前務必至台灣山林悠遊網查詢場域最新開放情形。

屏東 北大武山 疫情

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