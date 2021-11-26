高煉油土汙整治傳工安事故釀1死 國民黨質疑隱瞞

中油高煉廠整治場址3-3區11月24日傳有工安意外，國民黨籍議員隔天獲報，卻發現工務局、勞工局似未有進一步處置與，今早國民黨KK政線召開記者會，質疑市府刻意隱瞞，指高雄人期待台積電如期進駐，也不反對加速整治汙染場址，但「再趕也不能趕出人命」，市府應對此一工安事故公開真相。

國民黨KK政線成員陳麗娜、李眉蓁兩名議員今早連袂召開記者會， 指高市為迎進台積電，趕在明年2月完成土汙整治，將中油高煉廠舊址第三區分成3個小區，分由三家廠商全面趕工。其中全球最大土汙整治業者艾奕康（AECOM）負責的3-3區，24日下午3點55分傳出廠商人員遭砂石車車斗壓擊事件，據知工人送醫延至當晚不治。

陳麗娜表示，中油高煉廠第一時間就已通報，但事隔兩天，工務局未作任何說明，勞工局亦未有任何勞檢事故調查，市長陳其邁也沒有到醫院探視。令人質疑有意封鎖消息。一般發生工安意外，勞工局會先勒令停工展開勞檢，等安全無虞再復工，這次高煉場整治作業是否也採同樣標準，還是因為工期太趕，一天也不能停工，因而選擇隱瞞。她更質疑，市府為求趕工，是否連工安勤前教育都省略。

李眉蓁也說，為趕土汙整治，不久前挖斷水管造成楠梓園區日月光等大廠缺水、挖斷電纜線造成附近居民沒電可用，現在又發生工安死亡事件，如果不能深刻檢討，同樣情況可能不斷上演。

KK政線強調，此起工安事故，外界掌握的訊息十分片斷，籲高市府立即公開說明真相，也請工務局與勞工局深入檢討，該停工調查就停工，不能讓趕工害命的事件繼續發生。

高雄市工務局表示，高雄煉油廠24日下午發生的車斗維修壓擊事件，受傷的是64歲張姓工人，他在維修車輛時被卡車車斗無預警壓擊，事發時就立即通報救護，工務局新建工程處主祕蔡明益也到醫院探視，並與承攬商、監督單位人員陪同傷者家屬處理醫療事宜，遺減的是仍宣告不治。

工務局表示，事發後即由工務局、勞工局與警察調查單位組成專案小組行調查與防治處置會議，目前新工處人員每天派駐現場督導，亦有監造人員在場督導作業狀況。此次工安事件是車輛維修作業導致，不是土壤開挖整治作業，但後續類此機件維修作業，工務局已要求各家廠商移至整治區外進行。勞工局及勞動檢查處11月25日也邀工務局、新工處及整治團隊針對工作安全衛生研討精進作為。