金門瓊林千年聚落修整 風華再現27日辦成果展

金門縣文化局執行文化部補助「再造歷史現場-瓊林蔡氏千年風華再現」專案，從106年起開始執行至今年底完成，5年共43案，有26個專業團隊投入，明天下午3點將在瓊林聚落里辦公處前廣場辦成果展，活動亮點有瓊林宴傳承與祭祖儀典傳承的影像紀錄，非常值得觀賞。

金門縣文化局表示，這項再造歷史現場-瓊林蔡氏千年風華再現專案，在活動執行期間，共完成8座國定古蹟修繕、2對扇門神修復、26棟街屋整治、200餘棟傳統建築白蟻防治、民防坑道修復再利用、祭祖儀典補助與培訓、輔導13家商店開業、經營與人才培力500人次、文創商品製作60項。

另外，也協助民眾與畫家共同完成風獅爺籃球場以及數位科技導覽APP與網站平台等40多支影像紀錄項目，並有規劃多條旅遊1-3天行程，接下來，產業輔導與觀光行銷將繼續推動，以完整呈現瓊林風華，活力再現。

明天將辦成果展，活動亮點包括：瓊林宴傳承，於民防館二樓由瓊林返鄉親蔡可賓營運；祭祖儀典傳承年青人並影像紀錄，搭配導覽地圖與展示折頁以QRCODE數位媒介導覽民眾於各主題點參觀；聚落鄰近之開瑄國小24節令鼓隊與畢業校友培訓成果展演，精彩可期，歡迎各界共襄盛舉。