又要配酒了！金門春節家戶配售酒申購時程出爐

金門縣政府近日開會研商訂定111年春節配售酒申購時程，縣府今天表示，將從12月27日（星期一）起展開配售作業，配售酒品為「1公升53度特選金門高粱酒」1打（共計有12瓶)，採整打銷售不拆解，每瓶的單價為新台幣400元，一打總計新台幣4800元整，請民眾多加留意，並在指定時間內前往領取，別讓自己的權益睡著了。

縣府表示，縣民如果於111年2月1日（含）已設籍本縣連續滿4年，並已年滿20歲，取得一般配售資格，請於各鄉鎮配售期間向各村里配售點洽購，各鄉鎮配售期程依序為金沙鎮（配售日期12月27、28、29日）、烈嶼鄉及金湖鎮（配售日期12月28、29、30日）、金寧鄉（配售日期12月29、30、31日）、金城鎮（配售日期12月30、31日及111年1月1日）。

符合一般配售資格縣民如果無法在鄉鎮配售期間申購本節配售酒品，可於111年1月19日至21日三天期間向金酒公司寧山庫（營業時間上午8:00-11:30，下午1:30-4:30）辦理補申購，逾期仍未申購，不再受理補申購。

縣府也公告工作滿一年配售資格認證，必須在111年2月1日（含）同時符合：(1)當日仍設籍本縣且已連續設籍滿1年；(2) 當日仍實際於本縣工作且已連續滿1年；(3)已年滿20歲。同時符合前3項條件者，請於110年1月3日至7日上午9時至下午至5時整(含午休時間)，檢具設籍、工作及年齡證明文件，並填妥申請書，向縣府財政處申請認證【逾期不受理】。應檢附文件另詳財政處網站公告，申請書請於該公告下自行下載列印，並預先填妥以節省等待時間。

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