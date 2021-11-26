快訊

美股期貨盤感恩節不平靜 台股開低走低跌破17,500點

新冠更強變株出現 英國暫停南非等六非洲國家航班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泡湯客有福了！旅行社冬遊高雄四區每團享5千元補助

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
桃源寶山部落文化深度體驗。圖／寶山部落提供
桃源寶山部落文化深度體驗。圖／寶山部落提供

南部冬天氣候溫暖適合出遊，也是泡湯的好季節。高雄市政府觀光局為吸引全國旅行社揪團出遊原住民區景點或溫泉區泡湯，今年12月至明年3月推出「冬季團體旅遊補助」方案，那瑪夏、茂林、桃源及六龜寶來、不老溫泉區納入補助範圍，每團補助車資5千元，可望吸引2萬人以上出遊。

高市觀光局編列200萬預算推冬遊團體補助，旅行社出團時間自12月1日至111年3月30日止。觀光局說明，每團旅客人數至少30人，行程須安排至那瑪夏區、茂林區、桃源區、六龜區（限不老溫泉、寶來溫泉）等其中一區任一景點，行程內容為參觀、用餐、住宿或泡湯，每家旅行社總公司與分公司合併計算，以補助20團為限。

觀光局表示，推薦遊程分別為「美濃、杉林、甲仙、那瑪夏、六龜、茂林生態三日遊」、「美濃．原鄉體驗二日遊」、「寶山部落深度體驗」、「茂林工藝生態之旅」、「桃源尋寶步道遊程」、「那瑪夏民權國小旅遊路線」、「茂林三寶探索之旅」、「原民文化，生態探索二日遊」等，其他相關遊程可上高雄旅遊網部落觀光旅遊專區查詢。各旅行社網路報名。）

茂林紫蝶幽谷賞蝶季從每年10月至來年2月，此時正是賞蝶季節。圖／高市觀光局提供
茂林紫蝶幽谷賞蝶季從每年10月至來年2月，此時正是賞蝶季節。圖／高市觀光局提供
茂林山谷優美景緻。圖／高市觀光局提供
茂林山谷優美景緻。圖／高市觀光局提供
那瑪夏民權國小建築有特色，山區景觀宜人。圖／高市觀光局提供
那瑪夏民權國小建築有特色，山區景觀宜人。圖／高市觀光局提供
六龜寶來、不老溫泉區進入泡湯旺季，冬天到山區泡湯十分悠閒。圖／高市觀光局提供
六龜寶來、不老溫泉區進入泡湯旺季，冬天到山區泡湯十分悠閒。圖／高市觀光局提供

旅行社 溫泉 那瑪夏

延伸閱讀

來高雄愜意踩踏！ 暢遊文化古城 體驗高雄鳳山「綠園道單車之旅」

通關快了 香港旅遊業蓄勢待發

沈文程將快閃高雄樂齡展 力邀12月11日高流一同飆歌！

只花150元！萊爾富開出「統一發票千萬獎」獎落高雄

相關新聞

又要配酒了！金門春節家戶配售酒申購時程出爐

金門縣政府近日開會研商訂定111年春節配售酒申購時程，縣府今天表示，將從12月27日（星期一）起展開配售作業，配售酒品為...

泡湯客有福了！旅行社冬遊高雄四區每團享5千元補助

南部冬天氣候溫暖適合出遊，也是泡湯的好季節。高雄市政府觀光局為吸引全國旅行社揪團出遊原住民區景點或溫泉區泡湯，今年12月...

小水力發電法令前年鬆綁 屏東牡丹水庫率先啟動綠電

水力發電是潔淨、環境友善的綠色能源，但自用發電設備裝置容量受電業法約束；再生能源發展條例2019年5月鬆綁，裝置容量未達...

與捷克美麗相遇在屏東緣起一場音樂會屏縣府舉辦捷克周

捷克經濟文化辦事處向屏東鄉親介紹捷克，12月1日至5日與屏東縣政府舉辦「2021捷克在屏東」活動，帶來捷克古典音樂會、捷...

城中城究責 觀光局副座降調主秘

高雄城中城大火導致市府工務局長、消防局兩位首長請辭下台，本月初另懲處工務局前任、現任建管處長及消防局大隊長等13人。今年...

城中城精進報告 議長：太草率

受城中城大火事故影響，高雄市府明年度1514億元總預算等案延宕3周尚未付委審查，市長陳其邁喊話，盼議會支持市政，藍議員要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。