泡湯客有福了！旅行社冬遊高雄四區每團享5千元補助

南部冬天氣候溫暖適合出遊，也是泡湯的好季節。高雄市政府觀光局為吸引全國旅行社揪團出遊原住民區景點或溫泉區泡湯，今年12月至明年3月推出「冬季團體旅遊補助」方案，那瑪夏、茂林、桃源及六龜寶來、不老溫泉區納入補助範圍，每團補助車資5千元，可望吸引2萬人以上出遊。

高市觀光局編列200萬預算推冬遊團體補助，旅行社出團時間自12月1日至111年3月30日止。觀光局說明，每團旅客人數至少30人，行程須安排至那瑪夏區、茂林區、桃源區、六龜區（限不老溫泉、寶來溫泉）等其中一區任一景點，行程內容為參觀、用餐、住宿或泡湯，每家旅行社總公司與分公司合併計算，以補助20團為限。