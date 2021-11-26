小水力發電法令前年鬆綁 屏東牡丹水庫率先啟動綠電

水力發電是潔淨、環境友善的綠色能源，但自用發電設備裝置容量受電業法約束；再生能源發展條例2019年5月鬆綁，裝置容量未達500瓩者，不受電業法設置主任技術員規定限制，經濟部水利署隔年斥資9000萬元在屏東縣牡丹水庫設置490瓩水輪發電機組，是修法後全國首座申設的小水力電廠，今年8月商轉併網發電，1年可發電量315萬度；南區水資源局副局長蘇柄源說，發電量雖不大，重要的是為「綠能前瞻、永續台灣」貢獻一份心力。

蔡政府設定2025年再生能源占比20%目標，為鼓勵小水力及民營業者活化既有水利設施發電，再生能源發展條例修正「川流式水力」為「小水力發電」，並參考電業法有關公營水力發電規定，明定小水力發電的設置容量限制；蘇柄源說，修法規定設置利用再生能源的自用發電設備，其裝置容量未達500瓩者，不受電業法第71條有關置主任技術員規定限制，「猶如打通設置小水力電廠的任督二脈」。

水利署去年1月在屏東縣牡丹水庫動工設置490瓩水輪發電機組，於既有導水鋼管再設置分歧鋼管引水發電，發電尾水再供給民生用水，同時兼俱供水及發電循環經濟的效益，是修法後全國首座申設的小水力電廠；今年8月提前商轉併網發電，10月完工啟用，估計1年可發電量315萬度、供應812戶家庭用電，每年帶進近千萬收入，10多年即可回本。