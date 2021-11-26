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與捷克美麗相遇在屏東緣起一場音樂會屏縣府舉辦捷克周

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
捷克代表走訪屏東縣民公園印象深刻。圖／縣府提供
捷克代表走訪屏東縣民公園印象深刻。圖／縣府提供

捷克經濟文化辦事處向屏東鄉親介紹捷克，12月1日至5日與屏東縣政府舉辦「2021捷克在屏東」活動，帶來捷克古典音樂會、捷克電影、捷克觀光推廣等一系列文化教育活動；這也是首次有外國單位在屏東辦理大型活動，縣長潘孟安表示，屏東以地主辦喜事心情全力協助，請鄉親展現屏東人多一度的熱情。

「捷克在屏東」的活動緣起自一場音樂會，縣府傳播暨國際事務處指出，今年3月間捷克經濟文化辦事處代表Mr. Patrick Rumlar等人參訪屏東，對屏東總圖、擁有全台第三大管風琴的演藝廳、屢獲國際大獎的縣民公園、懷舊與創新兼併的勝利星村等地，大為驚豔，台北室內重奏團12月在屏東演藝廳有一場捷克音樂演奏會，觸動了捷克代表處想法，從一場音樂會擴大延伸，為期5天「捷克在屏東」。

縣府指出，捷克周從12月1日起展開，捷克經濟文化辦事處人員和台灣科學家們在國立海洋生物博物館將展開一場腦力激盪的線上學術研討會，學者專家與學生們的辯論會也同日在屏東大學熱烈進行。

12月2日捷克經濟文化辦事處人員將在屏東科技大學與同學們面對面交流；晚間在屏東縣民公園有一場別開生面的晚宴，邀請各國駐台大使、代表及企業共襄盛舉，在具有工業遺址風的地坑，縣府將端出以屏東在地食材料理的美食佳餚款待各國佳賓，視覺與味覺都是新穎體驗。

12月3日晚間7點捷克古典音樂會在屏東演藝廳登場，由台北室內重奏團演出。12月4日於屏東縣立圖書館總圖啟用「捷克書籍專區」，陳列捷克知名作家「米蘭．昆德拉」和「法蘭茲·卡夫卡」等人的作品，發表捷克書籍，由政治大學副教授林蒔慧與夏沛倫等人翻譯的捷克著名故事詩集－卡雷爾·愛爾本代表作《凱蒂斯（中文書名：花束集）》。4日晚間並於總圖戶外生態池廣場播映由名導阿格涅斯卡霍蘭執導的劇情片《秘藥》。

捷克代表表示，「捷克在屏東」有捷克古典音樂、神秘的電影情節，還有19世紀中葉的詩作朗誦，把捷克藝術氣息帶到國境之南－屏東，讓大家沉浸於藝術展覽的視覺美感體驗。

「雖然不能出國，但屏東與國際交流不停歇」，潘孟安說，疫情爆發近2年，影響全球經貿及國際往來，但藝文美好事物不受時空限制，12月30日起至明年2月16日還有捷克畫家兼插畫家湯瑪斯．瑞杰可於屏東美術館舉行個展，「12月的屏東很捷克」。

捷克代表走訪屏東縣民公園印象深刻。圖／縣府提供
捷克代表走訪屏東縣民公園印象深刻。圖／縣府提供
今年3月捷克代表來訪與縣長潘孟安相談甚歡。圖／縣府提供
今年3月捷克代表來訪與縣長潘孟安相談甚歡。圖／縣府提供

屏東縣政府 捷克 音樂會

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