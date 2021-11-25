高雄閒置派出所變身愛玉館 原民議員不滿施工品質

高雄市桃源區復興派出所因裁併廢棄10年之久，市府原民會爭取閒置空間再利用，輔導居民成立合作社變身微型加工廠。議員賴文德認為愛玉館施工品質不佳，下月無法如期啟用，另舊派出所產權不屬於公所或原民會，日後運作麻煩。原民會主委阿布斯說，市警局同意將地上物移撥公所使用，施工進度達95％，派出所轉型觀光工廠指日可待。

高市警局推動偏遠派出所裁併政策，2010年底桃源區復興派出所與拉芙蘭派出所整併，原有的辦公室閒置多年。原民會爭取經費，正整修內部準備成立「kaukau山籟愛玉館」。

高市議會今日質詢，議員賴文德指出，愛玉是復興部落重要作物，復興派出所已經閒置多年，市府輔導合作社進駐派出所成立微型工廠，但產權不在公所或原民會，若取得地上產物營運會比較方便，不用每年都簽約一次。此外，派出所外圍還沒整理好，綠美化工程、安全設施及無障礙設施都不完善，擔心下月能否完工啟用。