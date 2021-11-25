高屏15位高齡生命女騎士喜相逢 串連姊妹夢想與勇氣

屏東縣政府與高雄市彩色頁女性願景協會合辦用行動破除女性制約的夢想對話，15位年齡加起來超過1000歲的中高齡女騎士，今天帶著她們的新書「1000歲歐巴桑的10年機車環島夢」與勇氣傳遞給屏東姊妹，屏東縣也邀20位生命女騎士到場迎接，聚集勇氣創造更多能量，並由社會處副處長徐紫雲副代表受贈新書，串連高雄與屏東姊妹的夢想與勇氣。

夢想行動對話由屏東縣陳麗雲先分享，她是肢體障礙者，雖然生活依賴輔具及親友放不下心的陪伴，但不減追求「一個人旅行」、更克服懼高症完成飛行傘的夢想，實踐行動；還有同為肢體障礙者的林桂金，分享肢體障礙者成為母親過程中所面臨的辛苦與轉變，但她打破框架，相信自己、展現自我魅力並努力翻轉社會刻板印象。

高雄「飆風女騎士」也由顏家淳和謝碧修代表分享；顏家淳說透過騎機車，享受被姊妹照顧的驚喜，進而改變自己傳統家庭照顧角色；謝碧修表示，退休後勇敢進修投入福利服務。兩人強調「相信自己，把發球權拿回來」、「有願就有力發揮自己行動力」，才能與姊妹們一同實踐女騎士夢想行動。

高雄市彩色頁女性願景協會自民國100年起，每年舉辦「歐巴桑騎機車凸台灣」活動，由身經百戰的飆風女騎士們，帶著新成員一起展開跨縣市的機車行，為自己人生展開冒險新頁。本次與障礙女性們進行夢想對話，象徵無論身體或心靈上的限制，都無法停止追逐夢想，要努力突破制約的力量。