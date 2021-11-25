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澎湖北寮安檢所沙灘發現水雷未爆彈 澎防部明爆燬
澎湖縣湖西鄉北寮安檢所本月23日發現安檢所附近沙灘疑似有未爆彈，經陸軍澎湖防衛指揮部未爆彈處理小組鑑定，是一顆早年遺留的未爆彈水雷，彈體已生鏽，澎湖防衛指揮部今發出爆燬公告，預計明天上午8點至10點進行現地爆燬作業，提醒民眾勿靠近爆燬區域，注意安全。
澎防部本月23日接獲北寮安檢所通知，在安檢所旁沙灘發現一顆外型像漁船浮球的未爆彈，直徑約70公分，澎防部派遣彈藥庫幹部及未爆組等成員組成未爆彈處理小組到場，經鑑識是一顆早年戰爭遺留的水雷，彈體已生鏽，料、批號不明，無危安疑慮，現場先由海巡人員進行封鎖警戒。
澎防部表示，經今天邀請相關單位召開協調會，縣府指導後決議在明天上午8點至10點實施現地爆燬作業，發布公告提醒居民及遊客屆時不要靠近爆燬區域，避免發生危險。
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