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高市議員開直播 揪鳳山魷魚食品加工廠排廢水

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李雅靜昨晚在鳳山溪上游發現有工廠偷排粉紅色廢水。圖／高市議員李雅靜服務處提供
高雄市議員李雅靜昨晚在鳳山溪上游發現有工廠偷排粉紅色廢水。圖／高市議員李雅靜服務處提供

高雄市議員李雅靜昨夜發現高雄鳳山溪水變色並傳來陣陣腥臭味，沿線往上游追朔，發現疑似工廠偷排廢水，李雅靜深夜開直播公開整個偷排過程，環保局隨即趕到現場進行採樣，查獲一家魷魚食品加工廠，排放廢水水質不佳污染河川，將依違反水污法開罰3萬到300萬元。李雅靜笑稱，「這不是魷魚遊戲，而是魷魚偷排」。

昨深夜近12時，李雅靜突開直播表示鳳山溪上游鳳山圳溪水變色，只見管線不斷排出粉色汙水，水柱狂流入鳳山溪並伴隨惡臭。李雅靜在直播中直呼，「太誇張了，環保局看到了嗎？水聲超級大聲。」環保局接獲通報派員趕赴現場進行水質採樣，並循線查獲一家魷魚食品加工廠排放的廢水。

環保局表示，該工廠雖有裝設汙染防治設備，但水質處理功能不佳，導致清洗魷魚的粉紅色廢水排入鳳山圳，鳳山溪已畫定為水污染管制區，將依違反水汙染防治法，開罰3萬到300萬元。環保局發布訊息指出，水質已送檢驗，分析後，再經過品保及品管確認，結果預計近日出爐，再視結果決定最後開罰金額。

李雅靜表示，自己長期關注鳳山溪汙染問題，常會沿線巡查鳳山溪水質狀況，昨晚在鳳山溪下游聞到一股令人作噁的腥臭味。她立即沿線往上游查找汙染源，果真在上游處找到原凶。李雅靜利用簡易型試劑採樣檢驗，發現COD（化學需氧量）明顯超標。李雅靜認為，鳳山溪整治很長時間，仍然水質不佳，且去年迄今查獲逾80件，可見汙染情況多嚴重，要求環保局嚴抓、重罰。

高雄市議員李雅靜昨晚在鳳山溪上游發現有工廠偷排粉紅色廢水。圖／高市議員李雅靜服務處提供
高雄市議員李雅靜昨晚在鳳山溪上游發現有工廠偷排粉紅色廢水。圖／高市議員李雅靜服務處提供

李雅靜 水質 直播

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