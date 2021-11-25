高市議員開直播 揪鳳山魷魚食品加工廠排廢水

高雄市議員李雅靜昨夜發現高雄鳳山溪水變色並傳來陣陣腥臭味，沿線往上游追朔，發現疑似工廠偷排廢水，李雅靜深夜開直播公開整個偷排過程，環保局隨即趕到現場進行採樣，查獲一家魷魚食品加工廠，排放廢水水質不佳污染河川，將依違反水污法開罰3萬到300萬元。李雅靜笑稱，「這不是魷魚遊戲，而是魷魚偷排」。

昨深夜近12時，李雅靜突開直播表示鳳山溪上游鳳山圳溪水變色，只見管線不斷排出粉色汙水，水柱狂流入鳳山溪並伴隨惡臭。李雅靜在直播中直呼，「太誇張了，環保局看到了嗎？水聲超級大聲。」環保局接獲通報派員趕赴現場進行水質採樣，並循線查獲一家魷魚食品加工廠排放的廢水。

環保局表示，該工廠雖有裝設汙染防治設備，但水質處理功能不佳，導致清洗魷魚的粉紅色廢水排入鳳山圳，鳳山溪已畫定為水污染管制區，將依違反水汙染防治法，開罰3萬到300萬元。環保局發布訊息指出，水質已送檢驗，分析後，再經過品保及品管確認，結果預計近日出爐，再視結果決定最後開罰金額。