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亞熱帶也有北國聖誕風情 屏東聖誕明晚點燈、下人造雪

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
位於屏東公園的「屏東聖誕節」飾燈「冰雪城堡」。圖／屏東縣政府提供
位於屏東公園的「屏東聖誕節」飾燈「冰雪城堡」。圖／屏東縣政府提供

屏東聖誕節」將於明天（26日）晚上6時在屏東公園斑馬先生廣場點燈，今年以為「夢幻聖誕」為主軸，打造成夢幻氛圍秘境，為讓地處亞熱帶的屏東也能體驗北國聖誕風情，現場將以造雪機降下今年第一場雪，讓民眾提前感受溫馨耶誕氛圍，17組燈組在點燈後展至明年1月2日，每天傍晚5時30分至晚上10時亮燈，例假日延長至晚上10時30分。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，屏東公園自耶誕燈飾施工、試燈以來，即在網路上掀起熱討潮，民眾紛紛期待活動到來，現場除有氣勢磅礡、高達12公尺的主燈「冰雪城堡」、幻彩奪目的「魔幻路徑」外，還有網美打卡聖地的光海「星光飛舞」及高達10公尺的「奇想樹屋」等燈飾。

她說，「屏東聖誕節」今年首創橫跨道路的耶誕橫幅「星光大道」，去年在屏東公園對面天主教堂設置十字架燈飾後，獲得好評，今年更加碼於屋頂放置耶誕老公公，讓街道也充滿耶誕氣氛。

除了萝夢幻主題燈組外，今年系列活動也充滿巧思，12月每個周末及12月24日至26日期間，將有一連串音樂表演、魔術秀、屏東下雪了、免費耶誕主題拍貼機及親子互動活動；12月24日至26日還有充滿異國風情的耶誕市集、蔥寶小火車、咖啡杯等。活動詳情可上縣府官網查詢。

位於屏東公園的「屏東聖誕節」飾燈「奇想樹屋」。圖／屏東縣政府提供
位於屏東公園的「屏東聖誕節」飾燈「奇想樹屋」。圖／屏東縣政府提供
位於屏東公園的「屏東聖誕節」飾燈「雪花翩翩」。圖／屏東縣政府提供
位於屏東公園的「屏東聖誕節」飾燈「雪花翩翩」。圖／屏東縣政府提供
「屏東聖誕節」飾燈「星光大道」。圖／屏東縣政府提供
「屏東聖誕節」飾燈「星光大道」。圖／屏東縣政府提供

屏東 聖誕節 教堂

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