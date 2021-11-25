亞熱帶也有北國聖誕風情 屏東聖誕明晚點燈、下人造雪

「屏東聖誕節」將於明天（26日）晚上6時在屏東公園斑馬先生廣場點燈，今年以為「夢幻聖誕」為主軸，打造成夢幻氛圍秘境，為讓地處亞熱帶的屏東也能體驗北國聖誕風情，現場將以造雪機降下今年第一場雪，讓民眾提前感受溫馨耶誕氛圍，17組燈組在點燈後展至明年1月2日，每天傍晚5時30分至晚上10時亮燈，例假日延長至晚上10時30分。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，屏東公園自耶誕燈飾施工、試燈以來，即在網路上掀起熱討潮，民眾紛紛期待活動到來，現場除有氣勢磅礡、高達12公尺的主燈「冰雪城堡」、幻彩奪目的「魔幻路徑」外，還有網美打卡聖地的光海「星光飛舞」及高達10公尺的「奇想樹屋」等燈飾。

她說，「屏東聖誕節」今年首創橫跨道路的耶誕橫幅「星光大道」，去年在屏東公園對面天主教堂設置十字架燈飾後，獲得好評，今年更加碼於屋頂放置耶誕老公公，讓街道也充滿耶誕氣氛。