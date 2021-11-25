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太草率！高市工務局報告僅一頁 議會暫不同意交付預算

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市議會議長曾麗燕拿著工務局的報告表示，實在太過草率。記者林巧璉／攝影
高市議會議長曾麗燕拿著工務局的報告表示，實在太過草率。記者林巧璉／攝影

受城中城大火事故影響，高市府明年度總預算、墊付等案尚未完成交付，高市議會今天下午進行黨團協商，市府相關局處的城中城大火精進報告在開會前才送達，工務局僅簡單一頁交代，衛生、社會則以議員質詢的回覆內容直接送來。議長曾麗燕表示，精進報告內容過於草率，未同意交付，要求市府明天補送報告，再次政黨協商，若過關周一下午可望交付。

高市議長曾麗燕下午召開黨團協商會，國民黨總召童燕珍、民進黨總召鄭光峰、無黨團結聯盟朱信強等人討論高市府總預算付委日期。

會議結束後，議長曾麗燕表示，國民黨團總召要求市府相關單位寫精進報告，完成後才可交付總預算，但今天市府所有局處送的報告不完善，需要再次修正； 明天中午一點再次開黨團協商會、如果內容可讓大家接受，周一下午請市長報告，完成後再行交付預算。

曾麗燕解釋，精進報告十分草率，沒有想像中完善，希望內容再交代清楚，在精進報告中，工務局的內容只有簡單一張，消防局、警察局的內容比較完善，可讓黨團接受。

童燕珍拿出手中精進報告書比較各局處優劣，她指出，消防局報告有封面、目錄與內容，總共17頁，但是工務局的報告內容只有一頁、字體行距還特別大，社會局與衛生局更草率，送來報告竟是回覆議員邱于軒的質詢內容，這樣的精進報告如何跟市民交代？

高市工務局提出的城中城精進報告僅一張A4，各黨團總召與議長曾麗燕都不滿此報告內容。記者徐白櫻／攝影
高市工務局提出的城中城精進報告僅一張A4，各黨團總召與議長曾麗燕都不滿此報告內容。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，市府提出的精進報告草率、不完備。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，市府提出的精進報告草率、不完備。記者徐白櫻／攝影
高市社會局提出的精進報告是社會局先前提供給議員邱于軒的「邱于軒議員請社會局提供針對城中城大樓弱勢戶關懷檢討書面資料」。上頭的提供日期寫著110年11月17日。記者徐白櫻／攝影
高市社會局提出的精進報告是社會局先前提供給議員邱于軒的「邱于軒議員請社會局提供針對城中城大樓弱勢戶關懷檢討書面資料」。上頭的提供日期寫著110年11月17日。記者徐白櫻／攝影
高市議會議長曾麗燕（右二）與各黨團總召今協商後要求市府重提精進報告才能決定總預算是否付委。記者林巧璉／攝影
高市議會議長曾麗燕（右二）與各黨團總召今協商後要求市府重提精進報告才能決定總預算是否付委。記者林巧璉／攝影

曾麗燕 衛生局

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