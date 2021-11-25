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太草率！高市工務局報告僅一頁 議會暫不同意交付預算
受城中城大火事故影響，高市府明年度總預算、墊付等案尚未完成交付，高市議會今天下午進行黨團協商，市府相關局處的城中城大火精進報告在開會前才送達，工務局僅簡單一頁交代，衛生、社會則以議員質詢的回覆內容直接送來。議長曾麗燕表示，精進報告內容過於草率，未同意交付，要求市府明天補送報告，再次政黨協商，若過關周一下午可望交付。
高市議長曾麗燕下午召開黨團協商會，國民黨總召童燕珍、民進黨總召鄭光峰、無黨團結聯盟朱信強等人討論高市府總預算付委日期。
會議結束後，議長曾麗燕表示，國民黨團總召要求市府相關單位寫精進報告，完成後才可交付總預算，但今天市府所有局處送的報告不完善，需要再次修正； 明天中午一點再次開黨團協商會、如果內容可讓大家接受，周一下午請市長報告，完成後再行交付預算。
曾麗燕解釋，精進報告十分草率，沒有想像中完善，希望內容再交代清楚，在精進報告中，工務局的內容只有簡單一張，消防局、警察局的內容比較完善，可讓黨團接受。
童燕珍拿出手中精進報告書比較各局處優劣，她指出，消防局報告有封面、目錄與內容，總共17頁，但是工務局的報告內容只有一頁、字體行距還特別大，社會局與衛生局更草率，送來報告竟是回覆議員邱于軒的質詢內容，這樣的精進報告如何跟市民交代？
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