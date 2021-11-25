街頭音樂家唱進高流 辦售票流行類音樂會

街頭音樂家林子安、李科穎以小提琴搭配爵士鼓，獨具一格表演方式相當吸睛。兩位年輕音樂家在網路社群受到數萬粉絲關注，搭配熱門樂團、弦樂團重奏，即將前進高雄演出，讓粉絲期待。

主辦單位表示，原訂7月舉辦的「2021林子安x李科穎Meet音樂會高雄場」順延至11月27日周六晚間7點，在剛開幕的高雄流行音樂中心「後台 BACKSTAGE LIVE」舉辦。

小提琴家林子安畢業於台北藝術大學音樂系，活耀於兩岸節目及台北街頭，曾在山東衛視「我是大明星」節目獲得亞軍，被粉絲譽為用小提琴說心事的音樂家，在台北信義區街頭演出時，曾讓路過民眾對琴聲感動落淚；爵士鼓手李科穎也有10年以上街頭表演經驗，表演場經常聚集人潮。