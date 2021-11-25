快訊

【茶金風暴】舊台幣4萬換新台幣1元怎麼來？原來關鍵在美金匯率

高雄城中城大火懲處 觀光局副局長江俊昌降調主秘

街頭音樂家唱進高流 辦售票流行類音樂會

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供

街頭音樂家林子安、李科穎以小提琴搭配爵士鼓，獨具一格表演方式相當吸睛。兩位年輕音樂家在網路社群受到數萬粉絲關注，搭配熱門樂團、弦樂團重奏，即將前進高雄演出，讓粉絲期待。

主辦單位表示，原訂7月舉辦的「2021林子安x李科穎Meet音樂會高雄場」順延至11月27日周六晚間7點，在剛開幕的高雄流行音樂中心「後台 BACKSTAGE LIVE」舉辦。

小提琴家林子安畢業於台北藝術大學音樂系，活耀於兩岸節目及台北街頭，曾在山東衛視「我是大明星」節目獲得亞軍，被粉絲譽為用小提琴說心事的音樂家，在台北信義區街頭演出時，曾讓路過民眾對琴聲感動落淚；爵士鼓手李科穎也有10年以上街頭表演經驗，表演場經常聚集人潮。

欲購票民眾可至KKTIX售票系統購買，歡迎對音樂表演有興趣者共襄盛舉，觀賞新生代音樂家精采演出。

街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供
街頭音樂家林子安、李科穎即將前進高雄流行音樂中心演出，讓粉絲期待。圖／主辦單位提供

樂團 高雄流行音樂中心 音樂會

延伸閱讀

上美的大灣音樂會 傳統音樂刻劃台灣之美

電影音樂會「漢斯季默：好萊塢王者之音」票房開紅盤 多位影評齊聲力挺

前資政徐立德要和小他35歲妻離婚 法院更一審也准了

7歲千金開金口變裝萌翻 郭台銘全家總動員讚爆

相關新聞

高雄城中城大火懲處 觀光局副局長江俊昌降調主秘

高雄城中城大火導致市府工務局長蘇志勳、消防局李清秀請辭下台，本月初市府另懲處工務局前任及現任建管處長及消防局大隊長等13...

海生館新生企鵝換羽轉大人 化為攝影展、羽毛瓶商機

屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶最近進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝...

街頭音樂家唱進高流 辦售票流行類音樂會

街頭音樂家林子安、李科穎以小提琴搭配爵士鼓，獨具一格表演方式相當吸睛。兩位年輕音樂家在網路社群受到數萬粉絲關注，搭配熱門...

高市「數位愛的書庫」揭牌 落實數位閱讀教學普及率

高雄市政府與台灣閱讀文化基金會合作，在林園國小、東光國小成立「數位愛的書庫」，今天舉行聯合揭牌啟用。透過市府、民間企業與...

屏東社造派對27日登場 勝利星村展現十八般武藝

屏東縣政府為展現社區營造成果， 11月27日於屏東市勝利星村廣場以「造咖接力賽－2021屏東社造派對」為主軸，結合社區、...

高市電纜地下化進度僅53% 陳其邁：增加預算推動

高市鳳山區人口數逾35萬人為全市之最，議員認為高市電纜線地下化推動多年，目前進度僅53%，尤其鳳山區進度更緩慢、成效不佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。