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高雄城中城大火懲處 觀光局副局長江俊昌降調主秘
高雄城中城大火導致市府工務局長蘇志勳、消防局李清秀請辭下台，本月初市府另懲處工務局前任及現任建管處長及消防局大隊長等13人。原任建管處長的江俊昌今年 9月轉任觀光局副局長，市府人事處今天公布新一波人事令，江俊昌被降調成觀光局主秘，遺缺由原主秘孫春良升任。
10月14日城中城大火釀成46人罹難，懲處名單中，工務局前建築管理處長江俊昌、現任處長陳海通、課長及工程員等4人，記大過1次至申誡2次。消防局被懲處者包括專委、大隊長、科長、組長及基層承辦員共9人，記大過至記過一次處分。
江俊昌在大火事故前調任觀光局副局長，市府人事處人事令今天生效，副局長江俊昌與主秘孫春良職務對調，將由觀光局副局長降調為觀光局主任秘書。
江俊昌在建管處服務20年，今年9月才調任觀光局。新任副局長孫春良在高雄縣市合併前後皆任職觀光局，推廣內門宋江陣文化活動多年，一路從基層晉升至副局長。
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