高雄私立高職傳霸凌事件 校方介入輔導持續調查

高雄某私立高職傳出有一名學生霸凌同學，在校園偏僻處用腳連踹被害同學，還喝令下跪、嗆聲；校方表示，經查加害同學這學期才轉學到校，非長期霸凌情況，已介入輔導、持續調查此事。

媒體報導，高雄一間高職流出影片，有一名學生在校園偏僻處用腳連踹被害同學2次，還對跪在草地上的同學嗆聲「不是說你是竹聯幫？」

校方今接受中央社記者電訪表示，經查事情發生在9月中下旬，打人的學生這學期才轉入學校，和另一名同學接觸不多，目前瞭解並沒有發現長期霸凌的情況。

校方也表示，會持續調查事情前因後果，並已請輔導老師介入輔導；至於同學自稱加入幫派，校方表示，據了解兩位同學都沒有加入幫派，可能是個人逞英雄才有此自稱。

人本教育基金會南部辦公室主任張萍接受媒體聯訪表示，霸凌是長期同一個人有針對性行為，如果這件事情是單一事件，不會被歸類為霸凌。至於學生的暴力行為，張萍說，不只受暴的孩子需要幫忙，也需要在家庭和學校透過大人的言教與身教，引導孩子尊重人、用非暴力的方式處理衝突。

高雄市政府教育局回應媒體詢問表示，已請此校主管機關教育部高雄聯絡處協助注意處理；同時針對此案，學校24日也已召開霸凌因應小組會議。

教育局也強調，高雄市對霸凌零容忍，會持續在校園宣導反霸凌，避免發生類似事件。