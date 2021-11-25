高市「數位愛的書庫」揭牌 落實數位閱讀教學普及率
高雄市政府與台灣閱讀文化基金會合作，在林園國小、東光國小成立「數位愛的書庫」，今天舉行聯合揭牌啟用。透過市府、民間企業與學校等三方合作，協助孩子善用數位設備，落實數位閱讀教學普及率。
高雄市「數位愛的書庫」今天在林園國小舉行聯合揭牌啟用儀式，教育局專委李黛華、台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠，以及捐助單位美律實業董事長廖祿立、拓凱實業、鑫晟投資公司、勤眾興業公司、捐助人鄭棍方等出席。在市府、民間企業與學校等合作努力，孩子能夠善用數位設備，因應未來社會趨勢，培養解決問題的能力。
李黛華表示，「數位愛的書庫」啟用後，將結合資訊科技與民間公益資源，於每校免費提供30部平板電腦、充電箱，並包含後續設備維護管理、種子教師培訓工作坊、網站平台與競賽活動，提升並落實數位閱讀教學普及率，讓數位閱讀扎根高雄校園。
台灣閱讀文化基金會從94年起推動「愛的書庫」，將紙本共讀書籍送到台灣各地的校園及社區，推廣共讀活動。104年起延伸至數位閱讀，執行「數位書箱」公益計畫，提供學校免費申請借用數位書箱，作為數位互動教學的載具。
教師反映，以平板支援教學，能增加學生學習興趣，有助於提升自主學習能力，也能提供更多延伸閱讀的機會。
陳一誠表示，高雄市政府重視閱讀教育，長期與閱讀基金會合作推動紙本「愛的書庫」，目前高雄已有29座愛的書庫，今天也在林園國小與東光國小成立「數位愛的書庫」，相信在各校種子教師引導下，學生除了利用紙本閱讀外，更能學習到如何有效運用數位設備進行閱讀課程及自主學習。
林園國小校長洪琮琪說，有了數位愛的書庫，除了能閱讀國內外圖書館提供的電子書資源，透過行動載具的便利性及無線網路傳輸的普及化，學生可以即時查詢及分享資料，增進學習的效能，在數位資料擷取的過程中也能培養學生將數位資料轉換為自己的知識，進一步加以儲存、分享、應用與創新的能力。
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