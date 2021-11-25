高市「數位愛的書庫」揭牌 落實數位閱讀教學普及率

高雄市政府與台灣閱讀文化基金會合作，在林園國小、東光國小成立「數位愛的書庫」，今天舉行聯合揭牌啟用。透過市府、民間企業與學校等三方合作，協助孩子善用數位設備，落實數位閱讀教學普及率。

高雄市「數位愛的書庫」今天在林園國小舉行聯合揭牌啟用儀式，教育局專委李黛華、台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠，以及捐助單位美律實業董事長廖祿立、拓凱實業、鑫晟投資公司、勤眾興業公司、捐助人鄭棍方等出席。在市府、民間企業與學校等合作努力，孩子能夠善用數位設備，因應未來社會趨勢，培養解決問題的能力。

李黛華表示，「數位愛的書庫」啟用後，將結合資訊科技與民間公益資源，於每校免費提供30部平板電腦、充電箱，並包含後續設備維護管理、種子教師培訓工作坊、網站平台與競賽活動，提升並落實數位閱讀教學普及率，讓數位閱讀扎根高雄校園。

台灣閱讀文化基金會從94年起推動「愛的書庫」，將紙本共讀書籍送到台灣各地的校園及社區，推廣共讀活動。104年起延伸至數位閱讀，執行「數位書箱」公益計畫，提供學校免費申請借用數位書箱，作為數位互動教學的載具。

教師反映，以平板支援教學，能增加學生學習興趣，有助於提升自主學習能力，也能提供更多延伸閱讀的機會。

陳一誠表示，高雄市政府重視閱讀教育，長期與閱讀基金會合作推動紙本「愛的書庫」，目前高雄已有29座愛的書庫，今天也在林園國小與東光國小成立「數位愛的書庫」，相信在各校種子教師引導下，學生除了利用紙本閱讀外，更能學習到如何有效運用數位設備進行閱讀課程及自主學習。