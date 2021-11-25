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金門瓊林千年聚落 27日再現歷史場域風華成果

中央社 / 金門縣25日電

金門文化局今天指出，金湖鎮瓊林蔡氏千年聚落風華再現計畫共執行5年、43案，完成8座國定古蹟修繕、2對扇門神修復及26棟街屋整治等。成果展將於27日起到12月12日辦理。

瓊林村社區發展協會總幹事蔡清其接受中央社記者專訪表示，瓊林原名「平林」，北宋年間，蔡氏族人從福建同安遷到此地，距今千年；明朝熹宗因平林進士蔡獻臣在朝為官，學問純正，賜里名為「瓊林」。

根據文化局發布的新聞表示，文化局執行文化部補助「再造歷史現場－瓊林蔡氏千年風華再現」專案，從民國106年起執行到110年底，共5年43案，有26個專業團隊投入。

文化局指出，專案除完成8座國定古蹟修繕、2對扇門神修復、26棟街屋整治外，還完成200多棟傳統建築白蟻防治、民防坑道修復再利用、祭祖儀典補助與培訓及輔導13家商店開業、經營與人才培力500人次及文創商品製作60項等。

另外，民眾與畫家共同完成風獅爺籃球場，以及數位科技導覽APP與網站平台等40多支影像紀錄項目，並規劃多條1到3天旅遊行程，也都是計畫成果。文化局將持續推動產業輔導與觀光行銷，完整呈現瓊林風華，活力再現。

金門縣文化局長許正芳表示，再造瓊林蔡氏千年聚落風華成果展，主要藉由布置在聚落內多元主題展覽，讓民眾看到不一樣的千年聚落。

其中，包括國定古蹟怡榖堂展示、瓊林民防館的再利用，安排主題演講、聚落巡禮及DIY手作活動，以及聚落內街屋活化文創賣店進駐，並有遊村卡丁車可搭乘。

成果展開幕活動27日下午3時在瓊林聚落里辦公處前廣場辦理。金門縣文化局指出，活動亮點還有瓊林宴傳承，是由返鄉青年蔡可賓在民防館2樓營運；還有祭祖儀典傳承的影像紀錄，非常值得觀賞。

成果展活動將舉辦到12月12日，金門縣文化局表示，歡迎民眾及旅客前往體驗活力瓊林。

文化局 國定古蹟 金門

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