快訊

推動北京冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪裡？」

政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海生館新生企鵝換羽轉大人 化為攝影展、羽毛瓶商機

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展。圖／海生館提供
屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展。圖／海生館提供

屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶最近進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展，包含破殼而出的毛茸茸企鵝和企鵝親子間的逗趣模樣，另參加「2021海洋卡聖誕禮專案」，除原有的卡友夜宿九折優惠外，還加贈DIY企鵝羽毛瓶1個，將珍貴的企鵝羽毛放入瓶中，帶回自己與企鵝的美好回憶；巧妙將企鵝寶寶轉大人過程化為攝影展、羽毛瓶商機

海景公司企劃部經理毛智瑋說，孩子成長就像是一個時間加速器，隨著時序推移，海生館今年復育繁殖的企鵝寶寶，逐漸脫下保暖的絨毛，換成具防水的外羽，為融入群體生活的「轉大人」做準備；企鵝幼雛在親鳥的照護下，羽毛以抵禦嚴寒、保暖為主的絨毛，約45至60天後，逐漸褪換成具備防水功能的亞成羽，換羽過程中的企鵝造型各有特色，讓人直呼可愛，繁殖季後的成鳥也同步進入換羽期，約莫2到4周。

他說，企鵝寶寶換羽過程中，為了避免牠們意外落水，或是與其它成鳥不小心碰撞受傷，飼育人員會為牠們設置特別的區域，小心翼翼地呵護企鵝寶寶，讓牠們安心適應、成長，並學習生存的技能，包括如何進食、游泳等，待牠們適應餵食及學會如何游泳後，才會與其它成鳥一起生活。

他說，就像是每一位父母總是想記錄孩子成長的每一刻一樣海生館飼育員除了透過每天觀察拍照記錄這些企鵝寶寶的成長狀況，也透過這些照片保留企鵝寶寶成長的各種日常時光，館方今年首度推出企鵝寶寶寫真攝影展，讓觀展的民眾也透過飼育員充滿愛的視角，看到這些精彩片刻。

隨著疫情日漸趨緩，海生館搭配政府振興券推出的藝FUN券優惠放大手中600元，讓藝FUN券變成365天的療癒時光；即日起到11月30日前，憑全額600元藝FUN券至海生館售票亭購買原價999元的海洋卡，即可全年無限暢遊；夜宿活動也提供海洋卡卡友專屬聖誕禮，12月7日到12月13日透過官網訂購到明年6月底前的夜宿活動，並於備註欄寫上「2021海洋卡聖誕禮專案」，除原有的卡友夜宿九折優惠外，還加贈DIY企鵝羽毛瓶1個。

屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展。圖／海生館提供
屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展。圖／海生館提供
屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展。圖／海生館提供
屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展。圖／海生館提供
屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展。圖／海生館提供
屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展。圖／海生館提供

保暖

延伸閱讀

他花30年紀錄台南七股小漁村「山仔寮故事」行銷觀光

公所與在地達人推攝影展 邀民眾體驗「永和河濱風光」

兩大紅毯女王楊冪、Angelababy久違同框！羽毛透紗、魚尾綁帶、立體花朵絕美高訂禮服力爭全場最美

楊冪《斛珠夫人》絕美異域造型美翻，下戲仍是復古女王！美穿透紗流光裙展高級性感

相關新聞

海生館新生企鵝換羽轉大人 化為攝影展、羽毛瓶商機

屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶最近進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝...

五月天高雄再加場 陳其邁：如果票秒殺我再來努力

天團五月天2022年跨年將在高雄開唱4場，消息一出不少歌迷已磨刀霍霍等待本周六搶票。今高市議員邱俊憲在質詢時問，是否能再...

小琉球迎王12/3壓軸登場 五毒大神陣列民俗文化資產

屏東東港、南州及琉球3鄉鎮迎王平安祭典，今年受疫情影響首度由琉球鄉迎王壓軸，12月3日在中澳沙灘請水後正式展開，大鵬灣國...

影／高市議員深夜開直播抓偷排 禍首是魷魚食品廠！

高雄市鳳山圳昨夜近12點傳出溪水變色，市議員李雅靜開直播揪偷排禍首，發現有工廠排出粉紅色的水，高市環保局進一步追查是一家...

高市「數位愛的書庫」揭牌 落實數位閱讀教學普及率

高雄市政府與台灣閱讀文化基金會合作，在林園國小、東光國小成立「數位愛的書庫」，今天舉行聯合揭牌啟用。透過市府、民間企業與...

屏東社造派對27日登場 勝利星村展現十八般武藝

屏東縣政府為展現社區營造成果， 11月27日於屏東市勝利星村廣場以「造咖接力賽－2021屏東社造派對」為主軸，結合社區、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。