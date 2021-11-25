海生館新生企鵝換羽轉大人 化為攝影展、羽毛瓶商機

屏東海生館夏天誕生的企鵝寶寶最近進入換羽期，飼育員透過每天觀察拍照記錄企鵝寶寶成長狀況，海生館經營團隊海景公司為分享企鵝寶寶「轉大人」期間的珍貴時刻，首度推出企鵝寶寶寫真攝影展，包含破殼而出的毛茸茸企鵝和企鵝親子間的逗趣模樣，另參加「2021海洋卡聖誕禮專案」，除原有的卡友夜宿九折優惠外，還加贈DIY企鵝羽毛瓶1個，將珍貴的企鵝羽毛放入瓶中，帶回自己與企鵝的美好回憶；巧妙將企鵝寶寶轉大人過程化為攝影展、羽毛瓶商機

海景公司企劃部經理毛智瑋說，孩子成長就像是一個時間加速器，隨著時序推移，海生館今年復育繁殖的企鵝寶寶，逐漸脫下保暖的絨毛，換成具防水的外羽，為融入群體生活的「轉大人」做準備；企鵝幼雛在親鳥的照護下，羽毛以抵禦嚴寒、保暖為主的絨毛，約45至60天後，逐漸褪換成具備防水功能的亞成羽，換羽過程中的企鵝造型各有特色，讓人直呼可愛，繁殖季後的成鳥也同步進入換羽期，約莫2到4周。

他說，企鵝寶寶換羽過程中，為了避免牠們意外落水，或是與其它成鳥不小心碰撞受傷，飼育人員會為牠們設置特別的區域，小心翼翼地呵護企鵝寶寶，讓牠們安心適應、成長，並學習生存的技能，包括如何進食、游泳等，待牠們適應餵食及學會如何游泳後，才會與其它成鳥一起生活。

他說，就像是每一位父母總是想記錄孩子成長的每一刻一樣海生館飼育員除了透過每天觀察拍照記錄這些企鵝寶寶的成長狀況，也透過這些照片保留企鵝寶寶成長的各種日常時光，館方今年首度推出企鵝寶寶寫真攝影展，讓觀展的民眾也透過飼育員充滿愛的視角，看到這些精彩片刻。