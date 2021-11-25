五月天高雄跨年議員盼加場 陳其邁：打電話試試

知名樂團五月天將在高雄跨年舉辦4場演唱會，27日開賣。民進黨高市議員邱俊憲今天質詢指出，門票勢必秒殺，盼高市府爭取加場。高雄市長陳其邁表示，他會「再打電話試試」。

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會將於12月25、26、31日及明年1月1日在高雄世運主場館舉行，門票將於11月27日開賣。

邱俊憲上午在議會質詢時表示，五月天在高雄的票房，從來沒有不好，只有不夠，4場演唱會門票一定會被秒殺，希望高市府能再爭取加開1場，讓更多歌迷、市民有機會欣賞精彩演出。

邱俊憲也提醒，高雄最近不論是因台電、市府等設備原因，常出現跳電、停電情形，但週六（27日）門票開賣一定不能停電，不然歌迷真的會抓狂。

陳其邁答詢表示，五月天已是市民記憶感情一部分，如果屆時門票真的秒殺，他願意「打電話試試看」。如果真的有必要為市民爭取第5場的話，要他做什麼都可以，他會盡力去爭取。

陳其邁隨後在市議會接受媒體聯訪時，再被問及此事。他說，爭取加場，是給他出了很大難題，這是高難度挑戰，但他會努力讓高雄年輕人及五月天歌迷都能滿足。