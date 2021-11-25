勞部銀髮人才資源中心協助 79歲長者化身企業導師

79歲李必成從軍中退役許久，仍渴望有新的生活重心，今年初到勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心成為銀響力團隊一員，運用昔日經驗透過視訊指導企業，讓他重新找到價值。

李必成的軍旅生涯曾經歷過數個重要職務，如運油艦副艦長、後勤司令部科技處副處長等，也因而具備豐富的船舶輪機、安全等專業知識，退役後，他回到屏東從事過空調設備維修的工作。

近年，李必成到眷村相關的文物館擔任志工，對遊客敘述眷村成長的所見所聞、軍中故事，由於仍渴望有更精實的生活，便在親友介紹下，到勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心接受服務，輔導安排加入南區銀髮中心銀響力團隊。

高屏澎東分署發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，南區銀髮中心得知幾間在地企業有專業諮詢需求，於是推薦具相關領域專長的李必成，企業起初有些猶豫，經中心輔導員多次說服企業試著相信高齡者豐富的專業經驗，終於讓業者願意嘗試。

在實際接觸後，李必成的表現讓這些企業大為驚艷，不僅協助造船廠公司優化員工的作業流程，提升經營效益；面對旅宿業者，他則提出增加導覽流程、餐飲放入特色小吃等建議，讓業者規劃出新的行銷方案。

其中，造船廠業主說，李必成讓他們感受到長者的智慧與熱情，日後會多調整職務工作的內容，讓更多銀髮人士加入公司發揮所長。

如今，李必成持續發揮專長，成為企業最佳策略夥伴，他開心地說，感謝南區銀髮人才資源中心給了他發揮能力的新舞台，即使將要邁入80歲，還能把自身專業經驗提供給企業參考，而他也從這份顧問性質的工作中，得到成就感和助人的喜悅。