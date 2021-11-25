散布高雄衛武營有不雅演出假訊息 涉案人被揪出
近日有人在通訊群組傳女歌手對男歌迷臉部便溺的影片，並說是高雄衛武營國家劇場的演出；警方今說明，經查這是美國佛州的樂團演出，並已將涉案人移請高雄地檢署偵辦。
高雄市政府警察局今天發布新聞稿表示，有人擷取國外音樂節影片片段，加上「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的『純台灣味』，我不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作踐到什麼地步？」等字樣，利用line群組散布，詆毀衛武營國家藝術文化中心。
警方表示，經查影片為日前美國佛羅里達州舉行的Welcome to Rockville音樂節上，表演中的搖滾樂團Brass Against女歌手因現場氣氛火熱，直接對著衝上舞台的男歌迷臉部當眾便溺，現場影片於推特流傳後也震驚全球歌迷。
衛武營國家藝術文化中心透過新聞稿表示，因這個不實消息在各Line群組中迅速廣為流傳，不少粉絲向衛武營查證，衛武營為導正視聽、維護名譽，23日已向警方報案。
警方表示，經科技犯罪偵查隊多方分析並溯源調查，於24日通知涉案人到案說明，並於行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法加重誹謗罪移請高雄地檢署偵辦。
衛武營也表示，譴責製造相關誤導及失實言論的人，並呼籲社會大眾切勿散播不實訊息，以免觸法。
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