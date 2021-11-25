屏東社造派對27日登場 勝利星村展現十八般武藝

屏東縣政府為展現社區營造成果， 11月27日於屏東市勝利星村廣場以「造咖接力賽－2021屏東社造派對」為主軸，結合社區、公所、青年及新住民，今年有34個執行單位參與，分為「社造派對靜態展」以及「造咖演藝動態show」兩個活動主題，以「十八般武藝」各自展現社區特色與文化活力。

縣文化處說，現場將由瀰力社區帶來震撼的的戰鼓表演揭開序幕，加蚋埔馬卡道文化協會演出平埔族夜祭牽曲，以及異國新住民文化的藝文表演等；還有透過田野踏查所留下地方耆老故事的採訪影片的「造咖微影展」和寓教於樂、親子同樂「土地藝能教室」從手作及DIY中，了解社區風土及故事。

對社區營造領域有興趣的夥伴，當天在勝利星村「愛讀繪本屋」邀請透南方工作室姜玫如老師，分享如何撰寫計畫書及走讀的經驗，期待在社造過程中更壯大自己的能量。

今年度輔導青年團隊「在在好囍宅」開發多項文創商品，以長治鄉在地的繁華青草店，收集來自大武山以及村莊周圍的青草，研發出香氛產品，把乾燥青草製作成老花窗玻璃木盒，既可當擺飾，同時又改善周邊環境的氣味，並結合高樹鄉東興社區開發以薑黃為元素的「屏安薑黃罩」。

文化處說，當天只要在社造百態市集消費任3攤以上並完成闖關任務者，可至服務台兌換限定小禮物1份，數量有限(每人限領1份)，送完為止。