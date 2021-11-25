總預算等案卡關3周 陳其邁喊話：攸關公安消安很重要

高雄市府明年度總預算等案11月4日付委未過，無法順利交由各委員會審查，今天下午議會要進行程序委員會與黨團協商。市長陳其邁再度喊話說，除市府總預算外，另含四項墊付案與自治條例跟公安、消安有關，盼能夠加速審議。

城中城大樓火災事故造成重大傷亡，高市議會認為市府有缺失，以31票反對比26票同意，退回市府年度總預算、墊付等案。今天下午，國民黨、民進黨與無黨團結聯盟三黨總召進行黨團協商決定交付日期。

市長陳其邁今天上午媒體聯訪時表示，他這段時間積極跟議會溝通，希望不要影響市政推動，市府有四個墊付案還有一個自治條例都跟公安、消安相關，希望一併加速審議。

陳其邁說，墊付案內涵蓋公安申報費用補貼費用，因為有些弱勢民眾第一次可能比較困難，而且有些沒有管委會，就由市府來幫忙，另有關防火避難設備，像消防門、灑水系統，若要貸款利息由市府補助，要快速改善至為重要；除總預算之外，墊付案跟自治條例修正都要拜託議會。

城中城大火事故後，陳其邁宣布編列4千萬預算，專案補助大廈公安、消安申報費用，並針對5樓以下住宅、三大弱勢族群全面推動住警器專案補助措施。