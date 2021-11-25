鳳山溪變色疑遭汙染 環保局將視採驗結果開罰

國民黨高市議員李雅靜昨天深夜發現鳳山溪上游變色，經檢驗水質COD（化學需氧量）疑超標。高市環保局表示，將視水質檢驗結果，若超標將依法裁罰新台幣3萬元以上、300萬以下罰鍰。

李雅靜昨天深夜發現鳳山溪變色，追溯到上游，發現疑似工廠排放廢水，自行使用試劑採水檢驗發現，COD（化學需氧量）高達約每公升120毫克，超過食品製造業放流水標準的COD每公升100毫克。李雅靜拍下影片公開整個過程，也通報環保局到場採樣處置。

環保局今天發布訊息表示，經查證，廢水是由鳳山溪上游水產加工廠排放，初判水質不佳，後續將視水質檢驗結果，依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局指出，水質已送檢驗，分析後，再經過品保及品管確認，結果預計近日出爐，再視結果決定最後開罰金額。