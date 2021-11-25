愛河整治拆八卦寮活動中心 議員促規畫綜合社福設施

高市觀光熱點愛河的源頭在仁武八卦寮，市府在107年啟動愛河上游最後一哩路再造工程，包括排水、滯洪、遊憩空間，近期八卦寮地區公辦100期重劃作業也陸續進行。議員邱俊憲指出，在整治過程中當地兩棟社區活動中心被拆除，市府應替社區蓋回來，規畫綜合社會福利設施。副市長林欽榮表示，近期會與相關局處協商，這件事情很重要，會盡力去做。

邱俊憲指出，草潭埤的整治、河道整理，在八卦寮地區原有的兩個社區活動中心被拆除，仁武人口已近10萬人，目前社區沒有任何社區活動中心。邱俊憲建議，地政局應透過公辦重劃取得興建「綜合社會福利設施」的土地，替當地建一棟新的社區中心，裡面可規畫社區活動中心、幼托、日照、運動場等，「拆掉兩棟，還一棟應該不為過」。

林欽榮說，這部分的需求很重要，近日將與相關局處討論，會參考地方需求來規畫、處理。

邱俊憲今質詢時關注愛河源頭的相關規畫，他說。愛河的源頭小小的，過去髒髒臭臭舊舊的，終於有機會可以整治好，草潭埤南北池已經動工，應增加親子遊憩設施，讓更多市民來到這裡可以從事更多活動。

邱俊憲也提到，愛河源頭有歷史意義，市府相關局處應思考怎麼讓民眾到這裡能知道這段歷史文化，包括整治的意義。「立說明牌是最快的，但通常沒有人會看」，邱俊憲希望，文化局能有更創新的點子，讓市民廣知愛河源頭歷史。